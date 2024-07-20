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В Италии найден потрясающий мраморный пол затонувшей римской виллы

Обнаружен древнеримский мраморный пол в затопленной вилле

1:12
Наука

В Баколи, Италия, в рамках проекта подводной реставрации был найден мраморный пол затопленной римской виллы.

Обнаружен древнеримский мраморный пол в затопленной вилле
Фото: Arkeonews by Edoardo Ruspantini, PDM

Эта находка, обнаруженная в Подводном археологическом парке Байи, является результатом работы CSR Restauro Beni Culturali и Naumacos Underwater Archaeology and Technology.

Археологический парк Кампи Флегрей объявил об обнаружении мраморного пола opus sectile, который отличается сложными геометрическими узорами из крупноформатных кусочков мрамора. Этот метод часто использовался для украшения вилл и дворцов, подчеркивая богатство и утонченность владельцев. Пол, площадью около 250 квадратных метров, относится к последним дням Римской империи и был выложен из использованного мрамора, что отражает финансовые трудности того времени, сообщает Arkeonews.

Проект реставрации продолжается, и археологи надеются информировать общественность о новых открытиях.

Байя, известный как роскошное приморское пристанище римской знати, со временем частично затонул из-за геологических и вулканических процессов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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