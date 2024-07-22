Медики США "оживляют" тела для извлечения органов

Новый метод "оживления" тел для донорства органов подвергся критике

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские медики начали использовать нормотермическую экстракорпоральную перфузию (НЭП) для работы с донорскими органами. Этот метод "оживляет" тело после того, как у человека исчезают все признаки жизни. С помощью специального аппарата медики искусственно запускают кровообращение, насыщая ткани кислородом. Затем нужный орган извлекается и помещается на лед для транспортировки. Благодаря НЭП органы — сердце, почки или печень — остаются более здоровыми, что снижает риски при трансплантации и увеличивает время жизни органов, облегчая их логистику.

Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России, PDM

Метод позволяет избежать кислородного голодания, которое испытывают органы при умирании. Если орган извлечь и положить на лед без достаточного кислорода, он будет менее здоровым для реципиента. С НЭП орган сохраняется в лучшем состоянии, что повышает вероятность успешной работы после трансплантации.

Трансплантолог Марти Сэллерс подчеркивает, что НЭП вызывает большой интерес как инновация, позволяющая сохранить больше органов и устранить их нехватку. Более 100 тысяч человек в США ждут донорских органов, в основном почек, и около 17 человек умирают ежедневно, не дождавшись своей очереди.

Однако метод нередко критикуют за неэтичность. Противники указывают, что при реанимации тела перед извлечением донорских органов медики намеренно прекращают кровоснабжение головного мозга, чтобы донор не вернулся к жизни. Профессор нейрологии Джеймс Бернат объясняет, что есть риск, что некоторые части головного мозга могут начать функционировать при возобновлении кровообращения, и тогда человек уже не будет считаться мертвым.