На Сахалине впервые испытали дрон "Иволга" с российским ИИ

Российский дрон "Иволга" с искусственным интеллектом успешно прошел испытания

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Беспилотный летательный аппарат "Иволга", оснащенный искусственным интеллектом на отечественном чипе-микропроцессоре, успешно прошел испытания на Сахалине в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг — 2024". Об этом сообщило конструкторское бюро "Стратим".

Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft, CC BY-SA 4.0

"В рамках "Архипелага" впервые был испытан дрон "Иволга" с искусственным интеллектом на российском чипе. Разработкой дрона занималась компания "Стратим", а чип "Скиф", произведенный компанией "Элвис" по 28-нм техпроцессу, позволяет запускать нейронную сеть на борту, устраняя необходимость наземной станции и обеспечивая все вычисления прямо во время полета с минимальной задержкой", — заявили в "Стратим".

По словам разработчиков, "Иволга" может работать в режиме автопилота, следуя за человеком.

"Нейросеть определяет человека в кадре и дает команду дрону подлететь на определенное расстояние, удерживая его в полете, независимо от перемещений человека", — пояснили в конструкторском бюро.

Демонстрационный полет "Иволги" прошел на аэродроме "Пушистый" в рамках специализированной лаборатории по искусственному интеллекту.