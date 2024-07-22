На Сахалине впервые испытали дрон "Иволга" с российским ИИ

Беспилотный летательный аппарат "Иволга", оснащенный искусственным интеллектом на отечественном чипе-микропроцессоре, успешно прошел испытания на Сахалине в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг — 2024". Об этом сообщило конструкторское бюро "Стратим".
"В рамках "Архипелага" впервые был испытан дрон "Иволга" с искусственным интеллектом на российском чипе. Разработкой дрона занималась компания "Стратим", а чип "Скиф", произведенный компанией "Элвис" по 28-нм техпроцессу, позволяет запускать нейронную сеть на борту, устраняя необходимость наземной станции и обеспечивая все вычисления прямо во время полета с минимальной задержкой", — заявили в "Стратим".
По словам разработчиков, "Иволга" может работать в режиме автопилота, следуя за человеком.
"Нейросеть определяет человека в кадре и дает команду дрону подлететь на определенное расстояние, удерживая его в полете, независимо от перемещений человека", — пояснили в конструкторском бюро.
Демонстрационный полет "Иволги" прошел на аэродроме "Пушистый" в рамках специализированной лаборатории по искусственному интеллекту.
"До этого в России не существовало чипов для установки на борт дронов и подобной интеграции. Специализированная лаборатория по искусственному интеллекту на "Архипелаге" завершилась демонстрационным полетом дрона "Иволга", который был успешно проведен на аэродроме "Пушистый", — добавили в "Стратим".
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