Подтверждена польза работы стоя для офисных сотрудников

Американские ученые: стоячие рабочие места помогают избежать офисных болезней

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские ученые из Техасского аграрно-технического университета исследовали, есть ли польза для офисных сотрудников работать за столом стоя. Они сравнили три типа рабочих мест и выяснили, что производительность и активность персонала зависят от положения тела.

Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, CC BY-SA 4.0

Из-за постоянной работы за компьютерными столами и документами офисные сотрудники часто страдают хронической усталостью, болями в спине и повышенным давлением, что может привести к гипертонии. Чтобы определить наиболее подходящий тип рабочего места для офисного труда, ученые изучили частоту жалоб на дискомфорт и боли в различных частях тела, таких как шея, плечи, бедра, колени, спина, поясница, запястья, кисти рук, лодыжки и ступни.

Результаты исследования показали, что производительность в трех группах испытуемых из более чем 60 человек не сильно различалась. Однако те, кто работал стоя, будь то временно или постоянно, чувствовали себя лучше. Это объясняется тем, что работа стоя требует затрат энергии, которые сравниваются с физической активностью.

Техасские ученые исследовали три варианта рабочих мест: привычный офисный стол с креслом, специальную мебель с возможностью регулировки положения и фиксированную рабочую поверхность стола на уровне локтя, включая использование табурета или высокого стула.