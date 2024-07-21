Легкие у детей из зеленых районов работают лучше

Environment International: зеленые зоны улучшают легочные функции у детей

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное на основе данных 35 тысяч детей из восьми стран, показало, что наличие зеленых зон в раннем детстве способствует улучшению функции легких. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Environment International.

Фото: National Cancer Institute by Unknown photographer, PDM

В рамках анализа изучались данные детей из Дании, Франции, Италии, Литвы, Норвегии, Нидерландов, Испании и Великобритании. Уровень зелени оценивался на двух этапах: во время беременности матери и в детстве (с 3 до 12 лет).

Функция легких измерялась с помощью спирометрических тестов, включая форсированную жизненную емкость легких (FVC) — максимальный объем воздуха, который человек может выдохнуть после глубокого вдоха, и объем форсированного выдоха за одну секунду (FEV1).

Статистический анализ показал, что дети, живущие в более зеленых районах, имели лучшие показатели FVC и FEV1. Дети из местностей с меньшим количеством зелени имели более низкие показатели функции легких. Эффект был более выражен у детей из более высоких социально-экономических слоев.