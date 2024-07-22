Куркума — мощное средство против "плохого" холестерина

Учёные заявили, что куркума снижает "плохой" холестерин

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Команда исследователей из Индонезии и Швейцарии провела комплексный анализ, чтобы определить, какой продукт наиболее эффективно снижает уровень "плохого" холестерина в крови. Согласно результатам, куркума, содержащая куркумин, оказалась самым эффективным средством, сообщает runews24.

Фото: Flickr by Formulate Health, CC BY 2.0

Исследователи подчеркивают, что куркума обладает уникальными свойствами благодаря куркумину, который придает ей характерный оранжевый цвет. Эксперименты показали, что под влиянием куркумина значительно снижаются уровни триглицеридов и липопротеинов, способствующих образованию вредных холестериновых бляшек в сосудах. Употребление куркумы привело к снижению уровня триглицеридов на 28% и липопротеинов на 55%.

В общем, учёные отмечают, что регулярное употребление куркумы может сократить общий уровень холестерина в организме примерно на треть. Кроме того, куркума может быть полезна при лечении мигрени, заболеваний сердечно-сосудистой и печеночной систем, а также в борьбе с патологиями опорно-двигательного аппарата.