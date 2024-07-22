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Редчайший кит-ремнезуб найден на берегу в Новой Зеландии

Департамент охраны природы Новой Зеландии: обнаружен редкий вида кита

1:43
Наука

На пляже у устья Таиари в Новой Зеландии выбросился южноамериканский ремнезуб, один из самых редких и малоизученных представителей ремнезубых китов. О находке сообщил новозеландский департамент охраны природы. С 1800-х годов по всему миру было зарегистрировано всего шесть особей этого вида. Вживую ремнезубов еще ни разу не наблюдали.

Департамент охраны природы Новой Зеландии: обнаружен редкий вида кита
Фото: www.flickr.com by USFWS - Тихоокеанский регион, CC BY 2.0

Тушу пятиметрового кита обнаружили еще 4 июля, однако департамент сообщил об этом только 15 июля. В отличие от всех предыдущих случаев, туша оказалась свежей и практически неповрежденной. Образцы ДНК отправили на анализ в Оклендский университет для точного подтверждения принадлежности к южноамериканским ремнезубам. Если это подтвердится, ученые впервые получат возможность препарировать и изучить этого кита.

Препарирование может пролить свет на ареал обитания ремнезубов, их рацион, а также на родственные связи с другими видами китов. В ходе дальнейших исследований ученые будут сотрудничать с местными племенами маори, которые считают китов "таонгой" — культурным сокровищем.

Южноамериканский ремнезуб был впервые описан в 1872 году по найденным костям на острове Питт в Новой Зеландии. Несколько дополнительных образцов обнаружили в XX веке. В 2010 году были найдены две туши китов — самка и детеныш, которые сначала ошибочно причислили к более распространенным видам. Позднее анализ ДНК доказал их принадлежность к редким ремнезубам.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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