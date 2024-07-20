Ученые создали "синтетическую Вселенную" с помощью суперкомпьютеров

NASA: разработана виртуальная модель космоса из 4 млн изображений

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые NASA разработали виртуальную модель космического пространства под названием OpenUniverse, которая представляет собой "синтетическую Вселенную". Эта модель предназначена для исследования темной материи и работы с супертелескопами следующего поколения. Об этом сообщается на официальном сайте американского космического агентства.

Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, CC BY-SA 4.0

Модель была создана с помощью суперкомпьютера Theta, который находится в Аргоннской национальной лаборатории в Иллинойсе. Виртуальная копия наблюдаемой Вселенной включает почти 4 миллиона изображений и показывает космос таким, каким его будет видеть строящийся телескоп "Нэнси Грейс Роман", запуск которого запланирован на 2027 год.

Согласно заявлению команды, суперкомпьютеру Theta понадобилось девять дней для создания OpenUniverse. Для сравнения, выполнение этой задачи на стандартном потребительском ноутбуке заняло бы около 300 лет.

Телескоп "Нэнси Грейс Роман" будет использоваться для поиска темной материи, которая, по оценкам ученых, составляет до 70% всей массы Вселенной.

Симуляция OpenUniverse может помочь ученым лучше понять сигнатуры темной энергии, которые они увидят, когда телескоп "Нэнси Грейс Роман" и наземная обсерватория "Рубин" в Чили начнут предоставлять изображения. Ожидается, что обсерватория "Рубин" начнет работу в 2025 году.

Астрономы могут определить наличие темной материи только по ее взаимодействию с гравитацией, которая влияет на обычную материю и прохождение света.

Телескопы "Нэнси Грейс Роман" и "Рубин" названы в честь первого научного руководителя NASA Нэнси Роман и американского астронома Веры Рубин, которая первой доказала существование темной материи в галактиках.