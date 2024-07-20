Забытое чудо Рима: впервые в истории найден огромный цирк в Ирунья-Велейя

На севере Испании, в местечке Ирунья-Велейя, обнаружено крупное римское место для гонок на колесницах. Расположенное в 10 километрах от Витории-Гастейс, оно включало римский цирк длиной 280 метров, способный вместить около 5000 зрителей.
Открытие стало возможным благодаря использованию методов дистанционного зондирования, которые позволили выявить очертания трибун и самого цирка.
Это открытие свидетельствует о значительной роли Ирунья-Велейя в древности. Заявление об этом сделали баскские учреждения и археологическая компания Arkikus, возглавляемая братьями Икером и Хавьером Ордоньо.
Впервые признаки цирка были обнаружены в 2020 году с помощью аэрофотоснимков.
"Это подчеркивает важность Ирунья-Велейя. Немногие имели такой цирк, длиной 280 метров, что равноценно трем футбольным полям", — отметили исследователи.
Дистанционное зондирование включало использование исторических и современных аэрофотоснимков, лазерного сканера LiDAR и дронов.
Цирк по своим размерам и форме напоминает цирк в Сегобриге (Куэнка). Найденный в Ирунья-Велейя римский цирк является третьим известным примером в северной части Пиренейского полуострова, наряду с цирками в Таррако (нынешняя Таррагона) и Калагуррисе (нынешняя Калахорра).
Помимо цирка, дистанционное зондирование выявило улицы, дома, аркадные зоны и путь Iter XXXIV, римскую дорогу из Асторги в Бурдеос. Оригинальная планировка города, не затронутая современными зданиями, усиливает значимость открытия.
В ходе проекта также были выявлены улицы, общественные площади, жилые кварталы, религиозные здания и инфраструктура, связанная с водоснабжением и санитарией. Эти находки подчеркивают значение Ирунья-Велейя как ключевого пункта на римской дороге, соединяющей Асторгу (Испания) с Бордо (Франция), и как крупного городского узла на территории нынешней баскской страны.
"Необходимо провести раскопки и изучить их результаты, опубликовать их и популяризировать для культурных и туристических целей. Однако полная раскопка может быть нецелесообразной из-за её разрушительного характера", — заявил главный археолог Хавьер Фернандес Бордегарай.
Следующий этап включает подтверждение результатов дистанционного зондирования с помощью георадара, полевые исследования, бурение скважин и шурфов. Однако, по мнению археолога Хавьера Ордоньо, полная раскопка цирков может оказаться слишком затратной и требующей значительных ресурсов.
Баскское автономное сообщество является домом для басков, чей язык Euskara считается изолированным и не связанным с другими известными языковыми семьями. Баскский язык — последний выживший потомок "палеоевропейских" языков, предшествовавших индоевропейским, принесённым в Европу мигрантами из Евразийской степи в бронзовом веке.
Римский цирк представлял собой большую открытую площадку, использовавшуюся в основном для гонок на колесницах. Гонки на колесницах были самым популярным общественным развлечением в Риме и имели важное значение в религиозных праздниках.
Их популярность снизилась в Западной Римской империи после падения Рима, и последняя известная гонка состоялась в Большом цирке в 549 году нашей эры при остготском короле Тотиле.
Римские цирки имели важное архитектурное значение и служили центрами общественной и культурной жизни. Самый известный цирк, Большой цирк в Риме, мог вместить от 150 000 до 250 000 зрителей, делая его одним из крупнейших стадионов в истории.
Его размеры составляли приблизительно 621 метр в длину и 118 метров в ширину, что отражало масштаб проводимых мероприятий.
Гонки на колесницах были захватывающим и опасным видом спорта, где лошади тянули лёгкие колесницы на высокой скорости. Это был не только тест скорости, но и мастерства и стратегии возничих, преодолевающих опасные повороты и борющихся за позицию.
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