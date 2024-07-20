Ученые рассказали, чем медитация вредна для психики

The Conversation: медитация может усугубить проблемы с психическим здоровьем

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Медитация может усугубить тревогу и депрессию, а также вызвать появление этих расстройств. Об этом рассказал Мигель Фариас, доцент кафедры экспериментальной психологии Университета Ковентри, в интервью The Conversation.

Фото: Flickr by Moyan Brenn, CC BY 2.0

Фариас и его коллеги изучили медицинские журналы и выявили 55 исследований, посвящённых влиянию медитации на психическое здоровье. Вначале учёные исключили работы, фокусирующиеся только на негативных последствиях этих психических упражнений.

Затем они подсчитали общее количество добровольцев, участвовавших в оставшихся исследованиях, и разделили их на две группы.

В первую группу вошли те, у кого медитация оказала положительное воздействие на психику, а во вторую — те, чьё ментальное здоровье ухудшилось. Выяснилось, что около 8% людей, практикующих медитацию, сталкиваются с нежелательными последствиями.

Учёные обнаружили, что среди негативных последствий были обострение тревоги и депрессии, панические атаки и суицидальные мысли. Кроме того, некоторые участники начали замечать у себя проявления тревоги и депрессии, которых раньше не было.

По мнению исследователей, показатель в 8% может быть занижен, так как многие работы фиксируют только серьёзные негативные эффекты. Учёные объяснили, что опасные последствия медитации могут проявляться, когда человек пытается контролировать свой разум или отвлечься от уже существующих психических проблем.

Такое "замалчивание" может привести к эпизоду тревоги или депрессии.

Учёные из Университета Ковентри подчеркнули, что не призывают полностью отказаться от медитации. Они рекомендуют проводить медитации под наблюдением специалиста и вести журнал психического здоровья для отслеживания эмоций, возникающих во время практики.