Родители, внимание: недостаток сна может навсегда изменить мозг вашего ребенка

Сон имеет решающее значение для развития мозга детей

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее исследование выявило, что короткий сон и позднее время отхода ко сну могут быть связаны с изменениями в работе мозга, которые негативно сказываются на способности детей справляться со стрессом и регулировать свои эмоции. Эти изменения особенно выражены у детей из малообеспеченных семей.

Фото: commons.wikimedia.org by Puzzle dop, CC BY-SA 4.0

Нейробиологи стремятся сократить социально-экономические различия в развитии детей, изучая влияние экономического неблагополучия на сон и рост мозга. В исследовании приняли участие 94 ребенка в возрасте от 5 до 9 лет из различных слоев общества Нью-Йорка, включая около 30% из семей с доходом ниже порога бедности в США.

Результаты показывают, что дети из семей с низким доходом обычно спят меньше и ложатся спать позже, чем их сверстники из семей с более высоким доходом. Это влияет на размер их миндалевидного тела, области мозга, ответственной за обработку эмоций, особенно у 5-летних детей.

Важно отметить, что достаточное количество сна необходимо для нормального функционирования мозга, особенно в областях, связанных с эмоциональной регуляцией. Недостаток сна может увеличить риск психических проблем и снизить успеваемость в школе.

Дети из семей с низким доходом могут быть более подвержены проблемам со здоровьем, связанным со стрессом, как из-за недостатка сна, так и из-за неблагоприятных факторов окружающей среды.

Исследование также показало, что родители, испытывающие финансовые трудности, могут сталкиваться с трудностями в установлении регулярного режима сна для своих детей из-за непредсказуемого рабочего графика. Это, в свою очередь, сказывается на количестве сна, которое получают дети.