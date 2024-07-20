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Глобальная катастрофа неизбежна? Уровень кислорода в водоемах стремительно снижается

Ученые предупредили о снижении уровня кислорода

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Наука

В результате исследования, проведенного международной группой ученых, было установлено, что уровень кислорода в водоемах снижается. По мнению исследователей, это является экологической катастрофой, поскольку содержание кислорода в водоемах относится к числу планетарных границ.

Ученые предупредили о снижении уровня кислорода
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration

Планетарная граница — это показатель, определяющий способность Земли поддерживать жизнь. Он отражает, насколько планета способна обеспечить необходимыми ресурсами для поддержания существования человечества.

Нарушение стабильности этого показателя негативно влияет на экологическую систему.

За последние 40 лет уровень кислорода в водоемах и водохранилищах снизился на 5% и 18% соответственно. По оценкам ученых, даже такие небольшие изменения могут привести к глобальной катастрофе.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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