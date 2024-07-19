Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спортсмен рассказал, как улучшить результаты в беге
Ученые предупредили о снижении уровня кислорода
Релизный трейлер киберпанкового детектива Nobody Wants to Die: игра уже доступна
Турция теряет российских туристов: курорты пустуют, отельеры в панике
Киркорова критикуют за пародию его дочери на скандал с "розовой кофточкой"
Знакомим с таинственными насекомыми на участке
Chery устроит публичные испытания двигателя Tiggo 7 Pro Max для Книги рекордов России
Завод, выпускавший знаменитые "сланцы", выставлен на продажу
Отжимания Майка Тайсона: тренер рассказал, в чём их уникальность
Ученые обнаружили шесть биотипов депрессии в человеческом мозге

NatMed: разные типы депрессии имеют свои модели мозговой активности

3:02
Наука

Американские нейробиологи из Стэнфордского университета выявили шесть уникальных биотипов депрессии в человеческом мозге и определили эффективные методы лечения для половины из них. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Medicine (NatMed).

NatMed: разные типы депрессии имеют свои модели мозговой активности
Фото: Wikimedia Commons by DanaAlmutawaaa, CC BY-SA 4.0

Исследователи сосредоточили своё внимание на поиске специфических последовательностей мозговой активности, связанных с различными формами депрессивного и тревожного расстройств.

Для сканирования мозга 801 участника с диагнозом депрессия или тревожность учёные использовали функциональную МРТ (фМРТ). Сканирование проводилось как в состоянии покоя, так и во время выполнения задач, оценивающих когнитивные и эмоциональные функции.

В результате были выделены шесть различных биотипов депрессии, каждый из которых характеризуется уникальными моделями мозговой активности. Для трёх биотипов (1, 2 и 4) удалось определить эффективные методы терапии.

Биотипы описаны следующим образом:

  • Биотип 1 (сверхактивность в когнитивных регионах): У участников с этим биотипом наблюдалась сверхактивность в областях мозга, связанных с когнитивными функциями. Лучший эффект показало лечение антидепрессантом венлафаксином.
  • Биотип 2 (высокая активность в состоянии покоя в трёх областях мозга): Характеризуется повышенной активностью в трёх определённых областях мозга в состоянии покоя, связанных с депрессией и решением проблем. Эффективной оказалась поведенческая разговорная терапия.
  • Биотип 3 (низкая активность в цепи контроля внимания): Участники с этим биотипом демонстрировали низкую активность в мозговой цепи, контролирующей внимание. Они меньше других биотипов реагировали на терапевтические беседы.
  • Биотип 4 (гиперсвязность в режиме по умолчанию, заметности и внимания): Этот биотип характеризуется гиперсвязностью в указанных цепях, что приводит к замедленным эмоциональным и внимательным реакциям. Эффективным оказалось комбинированное поведенческое вмешательство.
  • Биотип 5 (гипосвязность в контуре внимания): Характеризуется значительными провалами в концентрации и импульсивностью из-за сниженной внутренней связности в контуре внимания.
  • Биотип 6 (повышенная активность в цепях обработки эмоций): У этой группы наблюдалась повышенная активность в областях мозга, связанных с обработкой как грустных, так и положительных эмоций, что клинически проявлялось тяжёлой ангедонией и руминационным мышлением.

По мнению авторов исследования, эти находки могут преобразовать подходы к лечению депрессивных расстройств и дают новое понимание процессов, происходящих в мозге у людей, страдающих от депрессии и тревожности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Котлеты с фаршем и капустой: получаются сочнее, нежнее и полезнее традиционных мясных

Сегодня мы предлагаем вам приготовить котлеты из капусты и фарша, которые получаются мягче и сочнее обычных.

Капустные котлеты с фаршем: такие мягкие, сочные и нежные
Ученые воссоздали фермент, который улавливает углерод
Фантастика становится реальностью: ученые на пути к решению проблемы глобального потепления
Похудение с удовольствием: рецепт приготовления протеинового коктейля в домашних условиях
Эффективная подкормка в июле: как ускорить созревание помидоров и повысить урожайность
Береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ". Новый подход к старой идее Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
3 удивительные породы кошек, которые обожают прогулки на свежем воздухе
Секреты идеальных томатов: как поливать их, чтобы получить богатый урожай
Нежное и воздушное, как пух: готовим идеальное тесто для пирогов и булочек
Нежное и воздушное, как пух: готовим идеальное тесто для пирогов и булочек
Последние материалы
Завод, выпускавший знаменитые "сланцы", выставлен на продажу
Телефон стрелка с митинга Трампа успешно взломан в лаборатории ФБР
Отжимания Майка Тайсона: тренер рассказал, в чём их уникальность
Глобальный сбой в программном обеспечении накрыл и страховщиков
Неизданная NVIDIA RTX 4070 с чипом AD104-275 найдена на китайском рынке
Эти признаки говорят о наличии пищевой аллергии
NatMed: разные типы депрессии имеют свои модели мозговой активности
Оладьи из кабачков с красной рыбой: лёгкие и невероятно аппетитные
Как состав антивозрастных кремов влияет на молодость вашей кожи
Ученые создают инновационную платформу для борьбы с изменением климата
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников