Ученые обнаружили шесть биотипов депрессии в человеческом мозге

NatMed: разные типы депрессии имеют свои модели мозговой активности

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Американские нейробиологи из Стэнфордского университета выявили шесть уникальных биотипов депрессии в человеческом мозге и определили эффективные методы лечения для половины из них. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Medicine (NatMed).

Фото: Wikimedia Commons by DanaAlmutawaaa, CC BY-SA 4.0

Исследователи сосредоточили своё внимание на поиске специфических последовательностей мозговой активности, связанных с различными формами депрессивного и тревожного расстройств.

Для сканирования мозга 801 участника с диагнозом депрессия или тревожность учёные использовали функциональную МРТ (фМРТ). Сканирование проводилось как в состоянии покоя, так и во время выполнения задач, оценивающих когнитивные и эмоциональные функции.

В результате были выделены шесть различных биотипов депрессии, каждый из которых характеризуется уникальными моделями мозговой активности. Для трёх биотипов (1, 2 и 4) удалось определить эффективные методы терапии.

Биотипы описаны следующим образом:

Биотип 1 (сверхактивность в когнитивных регионах): У участников с этим биотипом наблюдалась сверхактивность в областях мозга, связанных с когнитивными функциями. Лучший эффект показало лечение антидепрессантом венлафаксином.

(сверхактивность в когнитивных регионах): У участников с этим биотипом наблюдалась сверхактивность в областях мозга, связанных с когнитивными функциями. Лучший эффект показало лечение антидепрессантом венлафаксином. Биотип 2 (высокая активность в состоянии покоя в трёх областях мозга): Характеризуется повышенной активностью в трёх определённых областях мозга в состоянии покоя, связанных с депрессией и решением проблем. Эффективной оказалась поведенческая разговорная терапия.

(высокая активность в состоянии покоя в трёх областях мозга): Характеризуется повышенной активностью в трёх определённых областях мозга в состоянии покоя, связанных с депрессией и решением проблем. Эффективной оказалась поведенческая разговорная терапия. Биотип 3 (низкая активность в цепи контроля внимания): Участники с этим биотипом демонстрировали низкую активность в мозговой цепи, контролирующей внимание. Они меньше других биотипов реагировали на терапевтические беседы.

(низкая активность в цепи контроля внимания): Участники с этим биотипом демонстрировали низкую активность в мозговой цепи, контролирующей внимание. Они меньше других биотипов реагировали на терапевтические беседы. Биотип 4 (гиперсвязность в режиме по умолчанию, заметности и внимания): Этот биотип характеризуется гиперсвязностью в указанных цепях, что приводит к замедленным эмоциональным и внимательным реакциям. Эффективным оказалось комбинированное поведенческое вмешательство.

(гиперсвязность в режиме по умолчанию, заметности и внимания): Этот биотип характеризуется гиперсвязностью в указанных цепях, что приводит к замедленным эмоциональным и внимательным реакциям. Эффективным оказалось комбинированное поведенческое вмешательство. Биотип 5 (гипосвязность в контуре внимания): Характеризуется значительными провалами в концентрации и импульсивностью из-за сниженной внутренней связности в контуре внимания.

(гипосвязность в контуре внимания): Характеризуется значительными провалами в концентрации и импульсивностью из-за сниженной внутренней связности в контуре внимания. Биотип 6 (повышенная активность в цепях обработки эмоций): У этой группы наблюдалась повышенная активность в областях мозга, связанных с обработкой как грустных, так и положительных эмоций, что клинически проявлялось тяжёлой ангедонией и руминационным мышлением.

По мнению авторов исследования, эти находки могут преобразовать подходы к лечению депрессивных расстройств и дают новое понимание процессов, происходящих в мозге у людей, страдающих от депрессии и тревожности.