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Революция в борьбе с изменением климата: узнайте, как платформа PrISMa спасает планету

Ученые создают инновационную платформу для борьбы с изменением климата

1:14
Наука

Климатические изменения по-прежнему представляют собой серьезную глобальную проблему, и ученые с инженерами активно ищут новые способы её решения.

Ученые создают инновационную платформу для борьбы с изменением климата
Фото: nasa.gov by NASA, CC0

Одним из таких инновационных методов является платформа PrISMa, созданная исследователями из EPFL и Университета Хериот-Ватт. Эта платформа объединяет материаловедение, разработку технологических процессов, а также экономические и экологические аспекты для оптимизации процесса улавливания углекислого газа.

С применением передовых методов моделирования и машинного обучения, PrISMa способна прогнозировать свойства новых материалов и находить оптимальные решения для смягчения последствий изменения климата. Эксперты уверены, что этот инструмент будет ключевым в эффективном улавливании CO2.

С помощью PrISMa исследователи смогли сравнить множество потенциальных методов захвата и выявить наиболее эффективные и устойчивые решения.

Технология PrISMa имеет потенциал для совершенствования методов улавливания CO2, разработки более эффективных материалов и поддержки принятия обоснованных экологических решений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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