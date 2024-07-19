Революция в борьбе с изменением климата: узнайте, как платформа PrISMa спасает планету

Климатические изменения по-прежнему представляют собой серьезную глобальную проблему, и ученые с инженерами активно ищут новые способы её решения.
Одним из таких инновационных методов является платформа PrISMa, созданная исследователями из EPFL и Университета Хериот-Ватт. Эта платформа объединяет материаловедение, разработку технологических процессов, а также экономические и экологические аспекты для оптимизации процесса улавливания углекислого газа.
С применением передовых методов моделирования и машинного обучения, PrISMa способна прогнозировать свойства новых материалов и находить оптимальные решения для смягчения последствий изменения климата. Эксперты уверены, что этот инструмент будет ключевым в эффективном улавливании CO2.
С помощью PrISMa исследователи смогли сравнить множество потенциальных методов захвата и выявить наиболее эффективные и устойчивые решения.
Технология PrISMa имеет потенциал для совершенствования методов улавливания CO2, разработки более эффективных материалов и поддержки принятия обоснованных экологических решений.
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