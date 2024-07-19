Новый взгляд на загрязнение: как микропластик превращается в спасителя мировых океанов и улучшает их состояние

Много сказано о вреде "островов" из пластика, заполоняющих океаны. Однако, неожиданно обнаружилась и позитивная сторона этого явления. Недавние исследования показали влияние микропластика на динамику океанической пены.
Учёные из ETH Zürich и The Ocean Cleanup опубликовали парадоксальные результаты своего исследования в журнале Physics of Fluids. Эксперимент показал, что частицы микропластика в водах северной части Тихого океана способствуют увеличению высоты морской пены и повышению её устойчивости, особенно на небольших волнах.
Главный автор исследования, Питер Фишер, объяснил, что микропластик в сочетании с природными поверхностно-активными веществами влияет на морскую пену, изменяя показатель поверхностного натяжения воды.
Исследование привело к неожиданному выводу: микропластик, безусловно, является значительным загрязнителем мирового океана, но обладает и полезным свойством — он увеличивает отражение ультрафиолетовых лучей.
Морская пена играет важную роль в формировании облаков и кислородном обмене. Увеличение объема пены за счет микропластика может оказаться полезным в этом контексте.
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