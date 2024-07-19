Правда, которую скрывала медицина: нейролептики и опасные последствия для вашего здоровья

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BMJ: антипсихотики, назначаемые при деменции, повышают риск инсульта

2:08
Наука

Команда исследователей из Манчестерского университета провела обширное исследование влияния нейролептиков на здоровье пациентов с деменцией. Эти препараты, также известные как антипсихотики, широко применяются для коррекции поведенческих нарушений у больных с данным заболеванием. Однако результаты исследования, опубликованные в медицинском журнале BMJ, вызывают серьёзные опасения.

BMJ: антипсихотики, назначаемые при деменции, повышают риск инсульта
Фото: morguefile.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Ученые проанализировали данные о здоровье почти 174 тысяч пациентов с деменцией, средний возраст которых составил 82 года. Особое внимание уделили группе из более чем 35 тысяч человек, которым нейролептики были назначены в день постановки диагноза.

Результаты показали, что использование этих препаратов связано с повышенным риском серьёзных осложнений. В частности, вероятность острого повреждения почек увеличивалась в 1,7 раза, а риск инсульта и венозной тромбоэмболии — в 1,6 раза. Кроме того, исследователи выявили корреляцию между приёмом нейролептиков и повышенной частотой случаев сердечной недостаточности, инфаркта и переломов вследствие падений.

Особую тревогу вызывают данные о том, что в течение первых шести месяцев лечения на каждые девять пациентов, принимающих нейролептики, приходится один дополнительный случай пневмонии. Также отмечено, что на каждые 167 пациентов приходится один дополнительный случай сердечного приступа.

Важно подчеркнуть, что исследование носит обсервационный характер и не устанавливает прямых причинно-следственных связей. Авторы работы отмечают, что на результаты могли повлиять различные факторы, включая возможную неправильную классификацию применения нейролептиков.

Тем не менее, полученные данные поднимают важные вопросы о безопасности использования антипсихотиков у пациентов с деменцией и подчеркивают необходимость дальнейших исследований в этой области.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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