Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Ищенко объяснил "сверхточность" украинских расчетов ПВО
Глобальный IT-сбой не помешал работе аэропортов в Москве
Водителям объяснили, чем чревато применение дешевого моторного масла
Супруг Скарлетт Йоханссон поделился своим мнением о поцелуях жены на съёмках
Стало известно, почему кошка не спит по ночам
Певец Стас Пьеха считает профессию артиста омерзительной для мужчины
Axis Studios закрывается после 24 лет работы
Бывший муж Татьяны Булановой сообщил, что женился в третий раз
Охлобыстин о покушении на Трампа: "Больно всё ладненько получается"
Волны-убийцы больше не угроза: искусственный интеллект спасает морские суда

Nature: ИИ предскажет появление волн-убийц за 5 минут до их появления

1:51
Наука

Учёные из Университета Мэриленда создали технологию на основе искусственного интеллекта (ИИ), способную предсказывать появление опасных волн-убийц за пять минут до их возникновения. Это важное достижение может значительно повысить безопасность морских судов и прибрежных платформ, предоставляя своевременные предупреждения об угрозах. Исследование опубликовано в журнале Nature: Scientific Reports.

Nature: ИИ предскажет появление волн-убийц за 5 минут до их появления
Фото: nesdis.noaa.gov by NOAA, PDM

Аномально огромные волны, или волны-убийцы, представляют серьёзную опасность для морской инфраструктуры и оборудования. Их непредсказуемость делает их особенно опасными, поскольку они могут внезапно возникать и вызывать огромные разрушения.

Новая технология позволяет надёжно предсказывать такие волны, что существенно снижает риск для морских коммуникаций.

Для создания этой системы учёные использовали обширный набор данных, собранных с помощью буев, включающий информацию о миллиардах волн. На основе этих данных они обучили нейронные сети, которые могут отличать волны, предшествующие экстремальным, от обычных волн.

Результаты впечатляющие: три из четырёх волн-убийц могут быть предсказаны за минуту до их появления, а семь из десяти — за пять минут.

Ещё одной важной особенностью этой технологии является её способность к экстраполяции, то есть предсказанию волн в местах, которые не были включены в обучающий набор данных. Это подтверждает, что система может эффективно работать в реальных условиях, где волны-убийцы встречаются крайне редко.

Разработка открывает новые горизонты для безопасности на море, предоставляя морским судам и прибрежным платформам возможность своевременно реагировать на потенциальные угрозы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Важное изменение для автовладельцев: стандарты тары для топлива ужесточены

В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.

Почему запрещено заливать топливо в пластиковую тару на АЗС
Метод опрыскивания листьев огурцов мылом: работает?
Огурцы будут плодоносить до морозов: вот что нужно сделать
Малосольные огурцы "сухим" способом: оказывается, их можно приготовить без рассола
Не оставляйте свою кошку в одиночестве: узнайте, какие породы требуют постоянного внимания
Береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ". Новый подход к старой идее Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Эти породы известны своей любовью и преданностью: самые добрые собаки
Хрустящая цветная капуста в кляре: подайте её с ароматным сметанно-чесночным соусом
Котлеты с фаршем и капустой: получаются сочнее, нежнее и полезнее традиционных мясных
Котлеты с фаршем и капустой: получаются сочнее, нежнее и полезнее традиционных мясных
Последние материалы
Ветеринары ответили, каким должен быть нос здоровой кошки
Boeing 777 совершил экстренную посадку в Красноярске
Фотограф запечатлел  Наполеона читающим "Правду" на съёмках "Войны и мира"  
Собянин рассказал о главных спортивных проектах Москвы 2024
В Москве продают 246 квартир в домах, построенных до 1900 года
Юрия Лозу возмутила новость про унитаз
Андрей Данилко показал фото, на котором он запечатлён ещё юным
Студия Marvel выпустила финальный трейлер фильма "Дэдпул и Росомаха"
Science Direct: негативные новости отрицательно влияют на психику людей
Польза морской соли для здоровья и красоты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников