Волны-убийцы больше не угроза: искусственный интеллект спасает морские суда

Nature: ИИ предскажет появление волн-убийц за 5 минут до их появления

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Университета Мэриленда создали технологию на основе искусственного интеллекта (ИИ), способную предсказывать появление опасных волн-убийц за пять минут до их возникновения. Это важное достижение может значительно повысить безопасность морских судов и прибрежных платформ, предоставляя своевременные предупреждения об угрозах. Исследование опубликовано в журнале Nature: Scientific Reports.

Фото: nesdis.noaa.gov by NOAA, PDM

Аномально огромные волны, или волны-убийцы, представляют серьёзную опасность для морской инфраструктуры и оборудования. Их непредсказуемость делает их особенно опасными, поскольку они могут внезапно возникать и вызывать огромные разрушения.

Новая технология позволяет надёжно предсказывать такие волны, что существенно снижает риск для морских коммуникаций.

Для создания этой системы учёные использовали обширный набор данных, собранных с помощью буев, включающий информацию о миллиардах волн. На основе этих данных они обучили нейронные сети, которые могут отличать волны, предшествующие экстремальным, от обычных волн.

Результаты впечатляющие: три из четырёх волн-убийц могут быть предсказаны за минуту до их появления, а семь из десяти — за пять минут.

Ещё одной важной особенностью этой технологии является её способность к экстраполяции, то есть предсказанию волн в местах, которые не были включены в обучающий набор данных. Это подтверждает, что система может эффективно работать в реальных условиях, где волны-убийцы встречаются крайне редко.

Разработка открывает новые горизонты для безопасности на море, предоставляя морским судам и прибрежным платформам возможность своевременно реагировать на потенциальные угрозы.