Постоянный стресс и тревога: что на самом деле делают негативные новости с вашим мозгом

Science Direct: негативные новости отрицательно влияют на психику людей

2:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Негативные новости продолжают занимать лидирующие позиции в медийном пространстве, усиливая экзистенциальную тревогу у пользователей. Согласно исследованию психологов из Flinders University (Австралия), проведенному среди иранских и американских студентов, постоянное потребление негативных новостей, также известное как "думскроллинг", может вызывать значительный стресс и тревогу.

Фото: Openverse by CollegeDegrees360, CC BY-SA 2.0

Портал Science Direct сообщает, что целью исследования было изучить влияние привычки постоянно читать негативные новости на восприятие жизни и мира в целом. Были использованы данные из двух культур: восточной коллективистской (Иран) и западной индивидуалистической (США).

Результаты показали, что думскроллинг связан с экзистенциальной тревогой как у иранских, так и у американских участников, указывая на общий негативный эффект потребления негативных новостей на психическое здоровье. Однако остаётся открытым вопрос: может ли думскроллинг изменить наши ценности и убеждения относительно жизни, мира и человечества?

Согласно общей модели обучения, социальной когнитивной теории и теории культивирования, думскроллинг подвергает пользователей травмирующим событиям, что может привести к вторичному ПТСР (посттравматическому стрессовому расстройству, вызванному медиа).

Тревога и депрессия, вызванные постоянным воздействием негативных новостей, могут подорвать смысл жизни и снизить способность человека активно участвовать в деятельности, соответствующей его интересам и ценностям.

Кроме того, в иранской выборке была выявлена положительная связь между думскроллингом и мизантропией (негативное восприятие человеческой природы в целом, недоверие к людям и склонность видеть в них больше плохого, чем хорошего). Это говорит о том, что частое потребление негативных новостей может усилить негативное восприятие человеческой природы.

В американской выборке таких данных пока недостаточно, и необходимы дополнительные исследования для подтверждения этой связи.

Вопреки ожиданиям, не была обнаружена значимая связь между думскроллингом и верой в справедливый мир ни у иранских, ни у американских участников. Это может быть связано с тем, что вера в справедливый мир выполняет адаптивную функцию, помогая людям справляться с жизненными трудностями и поддерживая их психологическое здоровье.

Таким образом, исследование подтверждает, что думскроллинг, активно насаждаемый СМИ, может негативно влиять на психическое здоровье.