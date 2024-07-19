Учёные предупреждают: Солнце готовится к мощным изменениям, которые могут повлиять на всю Землю

Учёные из Бирмингемского университета сделали важное открытие, связанное с активностью Солнца. Исследователи нашли первые признаки нового 11-летнего цикла, анализируя звуковые волны, исходящие от Солнца. Об этом сообщается на сайте Королевского астрономического общества (RAS).
Сейчас Солнце находится в середине своего 25-го цикла активности и приближается к пику, когда произойдет смена магнитных полюсов. Ожидается, что этот процесс завершится к середине 2025 года.
Учёные использовали новый метод наблюдения за внутренними звуковыми волнами Солнца, чтобы измерить его вращение. Это позволило им увидеть характерный узор полос, движущихся с разной скоростью. В зависимости от фазы цикла, эти полосы перемещаются к экватору или полюсам Солнца.
Команда наблюдала ускорение солнечного вещества, дрейфующего к экватору вместе с солнечными пятнами. Ведущий автор исследования, доктор Рэйчел Хоу, отметила, что они, вероятно, наблюдают первые признаки 26-го солнечного цикла, который начнётся не ранее 2030 года.
Это открытие представляет значительный интерес для астрономов и исследователей космической погоды, так как оно может помочь в прогнозировании солнечной активности и её влияния на Землю в будущем.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.