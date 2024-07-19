Учёные предупреждают: Солнце готовится к мощным изменениям, которые могут повлиять на всю Землю

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RAS: зафиксированы первые сигналы нового 26-го цикла солнечной активности

1:29
Наука

Учёные из Бирмингемского университета сделали важное открытие, связанное с активностью Солнца. Исследователи нашли первые признаки нового 11-летнего цикла, анализируя звуковые волны, исходящие от Солнца. Об этом сообщается на сайте Королевского астрономического общества (RAS).

RAS: зафиксированы первые сигналы нового 26-го цикла солнечной активности
Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА, CC BY 2.0

Сейчас Солнце находится в середине своего 25-го цикла активности и приближается к пику, когда произойдет смена магнитных полюсов. Ожидается, что этот процесс завершится к середине 2025 года.

Учёные использовали новый метод наблюдения за внутренними звуковыми волнами Солнца, чтобы измерить его вращение. Это позволило им увидеть характерный узор полос, движущихся с разной скоростью. В зависимости от фазы цикла, эти полосы перемещаются к экватору или полюсам Солнца.

Команда наблюдала ускорение солнечного вещества, дрейфующего к экватору вместе с солнечными пятнами. Ведущий автор исследования, доктор Рэйчел Хоу, отметила, что они, вероятно, наблюдают первые признаки 26-го солнечного цикла, который начнётся не ранее 2030 года.

Это открытие представляет значительный интерес для астрономов и исследователей космической погоды, так как оно может помочь в прогнозировании солнечной активности и её влияния на Землю в будущем.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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