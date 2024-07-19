Неожиданное открытие астрономов: следующий солнечный цикл уже начинается

Солнце начинает новый солнечный цикл, хотя ещё находится в середине текущего

У Солнца есть основной цикл активности, который длится примерно 11 лет. Этот цикл отсчитывают от минимума до минимума. В настоящий момент мы находимся около максимума активности, что стало главным предметом изучения ученых. Этот период характеризуется интенсивными солнечными бурями, как те, что наблюдались в мае.

Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА, CC BY 2.0

Однако в этом пике активности появилось семя следующего цикла. Новое исследование было представлено на Национальной встрече астрономов Королевского астрономического общества в Халле.

Мы находимся в 25-м солнечном цикле, который начался в 1755 году, когда началась систематическая регистрация солнечной активности. Солнечные пятна служат индикаторами циклов, исчезая во время минимума. Но также есть более глубокие изменения, указывающие на начало следующего цикла, которые недавно заметили астрономы.

Почти 30 лет, начиная с 1995 года, исследователи использовали распространение звуковых волн внутри Солнца для изучения его внутреннего движения. Этот метод известен как астросейсмология. Ученые обнаружили закономерности полос, которые могут двигаться быстрее или медленнее, перемещаясь к экватору и полюсам в течение цикла.

"Свет не позволяет увидеть то, что происходит под поверхностью Солнца, но мы можем наблюдать узоры, которые звуковые волны создают на поверхности", — сказала Рэйчел Хоу из Бирмингемского университета.

Эти явления известны как солнечные крутильные колебания. Данные по циклам 23, 24 и 25 показали, что более быстрые полосы появляются перед началом следующего цикла. Хотя картина не повторяется в точности, это подтверждает, что такие изменения происходят последовательно перед новым циклом. И теперь астрономы заметили эти изменения.

"На границе есть немного красного. Это происходит примерно через 11 лет после предыдущего цикла, что на один солнечный цикл позже. Так что похоже, что мы можем видеть начало формирования цикла 26", — сказала Хоу.

Кажется, что что-то начинает перемещаться к экватору. Но нам понадобится еще год или два наблюдений, чтобы увидеть это более четко.

Более быстрая полоса движется со скоростью, немного превышающей среднее значение, и медленно перемещается к экватору. Анализ предыдущих циклов показал, что эти полосы образуют V-образную форму в течение 11 лет, перемещаясь от средних широт к экватору.

Вывод прост: солнечный цикл 26 уже подает сигналы о своем приближении и начнется около 2030 года.

"Кажется, что что-то начинает перемещаться к экватору. Но нам понадобится еще год или два наблюдений, чтобы увидеть это более четко", — сказала Хоу.