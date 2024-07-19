Синоптик Ильин рассказал, какая погода ожидает москвичей в августе

Метеоролог Ильин рассказал о погоде в августе в Москве

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин объяснил, каким будет последний месяц лета в этом году.

Фото: Freepik by master1305, PDM

По словам специалиста в августе в столице установится тёплая погода. Лишь холодный фронт в конце июля немного подпортит общую картину.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, когда Москву покинет изнурительная жара.

"Незначительное похолодание задержится ненадолго. Поэтому в августе будет тёплая погода", — цитирует слова метеоролога "Вечерняя Москва".

Эксперт объяснил, что в августе температурная норма будет немного ниже, чем для июля. Ильин отметил, что столбики термометра в прощальный месяц лета будут подниматься в диапазоне от 21 до 26 градусов.