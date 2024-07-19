Выяснилось, почему глобальный сбой Windows обошёл Россию стороной

Мировой сбой Windows не затронул российскую авиацию, потому что она давно отказалась от этой операционной системы, пишет в пятницу URA.RU со ссылкой на телеграм-канал SHOT.
Источник в авиационных кругах объяснил, что российские аэропорты используют отечественные системы Astra Linux и СУБД (система управления базами данных), кроме того есть резервные ПО.
Все воздушные гавани России работают в обычном режиме, принимают и отправляют рейсы по расписанию, добавляется в сообщении.
Российские авиакомпании и аэропорты работают штатно на фоне глобального сбоя, подтверждает Росавиация.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.