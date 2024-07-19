Выяснилось, почему глобальный сбой Windows обошёл Россию стороной

Мировой сбой Windows не затронул российскую авиацию

0:43 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Мировой сбой Windows не затронул российскую авиацию, потому что она давно отказалась от этой операционной системы, пишет в пятницу URA.RU со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Фото: flickr.com by SuperJet International, CC BY-SA 2.0

Источник в авиационных кругах объяснил, что российские аэропорты используют отечественные системы Astra Linux и СУБД (система управления базами данных), кроме того есть резервные ПО.

Все воздушные гавани России работают в обычном режиме, принимают и отправляют рейсы по расписанию, добавляется в сообщении.

Российские авиакомпании и аэропорты работают штатно на фоне глобального сбоя, подтверждает Росавиация.