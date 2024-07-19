На пике 11-летнего цикла солнечной активности учёные "услышали" отголоски начала следующего

Астроном Хоу обнаружила признаки начала нового солнечного цикла

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Солнце сейчас проходит максимум 25-го 11-летнего цикла солнечной активности, а учёные уже заметили признаки начала следующего, 26-го, до которого ещё шесть лет.

Фото: NASA by Goddard Space Flight Center, PDM

Можно сказать, что астрономы "услышали" их — они нашли предвестники следующего цикла по звуковым волнам, возникающим внутри светила вследствие его вращения. Доктор Рэйчел Хоу из Бирмингемского университета рассказала об открытии на Национальном астрономическом собрании Королевского астрономического общества в Халле.

Под её руководством международная команда исследователей нашла закономерности, по которым меняются эти волны на протяжении каждого цикла — сначала сравнив текущий 25-й с прошлым, а затем доказав свои выкладки данными о позапрошлом цикле.

Учёные собрали гелиосейсмические данные от Глобальной группы осцилляционной сети GONG и доплеровского тепловизора Майкельсона MDI на борту Солнечной и гелиосферной обсерватории и гелиосейсмического и магнитного тепловизора HMI на борту Солнечной динамической обсерватории с 1995 года.

"Вероятно, мы наблюдаем первые признаки 26-го цикла, который официально начнётся не раньше 2030 года", — заявила Хоу.

"Волнующее зрелище — увидеть первый намёк на то, что эта закономерность повторится снова в 26-м цикле, который должен начаться примерно через шесть лет", — призналась она.

По её словам, исследование важно не столько для предсказания циклов — и так понятно, с какой периодичностью они следуют, — сколько для понимания глубинных процессов в недрах Солнца.