Windows сломалась по всему миру, началось обрушение интернета

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Bloomberg сообщил о массовых сбоях у Microsoft по всему миру

2:13
Наука » Технологии

Компании и службы по всему миру сообщают о сбоях в работе Windows и онлайн-сервисов Microsoft, передаёт Bloomberg в пятницу.

Bloomberg сообщил о массовых сбоях у Microsoft по всему миру
Фото: Wikimedia Commons by Plad02, CC BY-SA 4.0

Проблемы начались вечером 18 июля в США и каскадом покатились по всему миру, нарастая как снежный ком.

На сбои в онлайн-комуникациях с клиентами и даже синий экран смерти в компьютерах жаловались McDonald's, United Airlines Holdings, LSE Group и другие крупнейшие компании.

Приостановлены рейсы в аэропорту Сиднея, несколько американских авиакомпаний полностью прекратили полёты, о сбоях сообщают на Лондонской фондовой бирже, аэропорт Берлина остановил регистрацию рейсов из-за "технической неисправности".

В Великобритании отключен канал Sky News, который не смог вести прямую трансляцию из-за технических проблем. По данным Федерального управления гражданской авиации, все рейсы нескольких крупных авиакомпаний США, включая Delta, United и American Airlines, были отменены в пятницу утром из-за проблем со связью.

В Turkish Airlines, индийской авиакомпании SpiceJet, Схипхоле (аэропорт Нидерландов) серьёзные проблемы с бронированием билетов и регистрацией.

Из-за масштабного IT-сбоя "упали" сайты немецких автопроизводителей BMW и Mercedes — владельцы авто не могут авторизоваться в системе.

Жители штата Аляска в США не могут позвонить в 911 из-за крупного локального сбоя связи.

Возможной причиной предполагается обновление программного обеспечения CrowdStrike и его ошибка при взаимодействии с сервисами Microsoft. В Microsoft заявили, что принимают "меры по смягчению последствий" и уже установили проблему.

По данным ABC News, во всем мире "глобальный сбой ИТ" затрагивает все продукты Microsoft, что приводит к нарушениям работы банков, коммунальных предприятий, авиакомпаний, средств массовой информации, телекоммуникаций, сотовой связи, интернета и многого другого. Сроки нормализации ситуации пока не ясны.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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