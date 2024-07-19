Как устроен напичканный аппаратурой КамАЗ, забирающий космонавтов с места посадки

Ярославский радиозавод оборудовал КамАЗ повышенной проходимости различной аппаратурой для выполнения им функций спецтранспорта для встречи приземлившихся космонавтов. Опытный образец показала РКК "Энергия" в четверг.
Он уже передан заказчику — входящему в состав Роскосмоса Центру эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.
Грузовик оснащён приборами для приёма, прослушивания и записи речевых переговоров экипажа с поисково-спасательной группой, а также видеофиксации спуска и посадки возвращаемого аппарата. Есть также два полноценных рабочих места для встречающих.
Осенью спецКамАЗ будет испытан на практике.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.