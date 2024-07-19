Как устроен напичканный аппаратурой КамАЗ, забирающий космонавтов с места посадки

РКК "Энергия" показала автомобиль для встречи космонавтов на Земле

0:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Ярославский радиозавод оборудовал КамАЗ повышенной проходимости различной аппаратурой для выполнения им функций спецтранспорта для встречи приземлившихся космонавтов. Опытный образец показала РКК "Энергия" в четверг.

Фото: РКК "Энергия" is licensed under public domain

Он уже передан заказчику — входящему в состав Роскосмоса Центру эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Грузовик оснащён приборами для приёма, прослушивания и записи речевых переговоров экипажа с поисково-спасательной группой, а также видеофиксации спуска и посадки возвращаемого аппарата. Есть также два полноценных рабочих места для встречающих.

Осенью спецКамАЗ будет испытан на практике.