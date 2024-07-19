Раскрыта тайна происхождения сети катакомб на Луне

В NASA объяснили происхождение пещер под поверхностью Луны

Учёные нашли новые доказательства существования пещер под поверхностью Луны, сообщили в NASA в четверг.

Фото: NASA is licensed under public domain

Исследователи ещё раз проанализировали радиолокационные данные, собранные прибором Mini-RF (Miniature Radio-Frequency) лунного разведывательного орбитального аппарата LRO в 2010 году, и убедились: недалеко от места первой высадки человека на Луну в Море Спокойствия есть пещера больше 60 метров, а скорее всего она простирается на километры под поверхностью.

Существование катакомб на Луне предполагалось ещё до полёта программы "Апполон", а в 2009 году оно было подтверждено японским зондом Kaguya.

"Теперь анализ данных радара Mini-RF показывает нам, насколько далеко могут простираться эти пещеры", — сказал Ноа Петро, ​​научный сотрудник проекта LRO из Центра космических полётов имени Годдарда NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.

Учёные предполагают, что лунные пещеры образовались подобно "лавовым трубкам" на Земле, когда магма текла под застывшей поверхностью, оставляя за собой туннель. Если потолок затвердевшей лавовой трубки обрушится, откроется похожая на люк яма — вход в пещеру.

Лавовые трубки на Луне