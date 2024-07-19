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Новый зонд NASA пристальнее взглянет на Солнце в рентгеновском диапазоне

NASA запустила ракету-зонд MaGIXS-2 для изучения нагрева активных областей Солнца

1:40
Наука

Во вторник NASA запустила с ракетного полигона White Sands в Нью-Мексико зонд для изучения нагрева активных областей Солнца.

NASA запустила ракету-зонд MaGIXS-2 для изучения нагрева активных областей Солнца
Фото: United States Navy is licensed under public domain

Цель миссии MaGIXS-2 (сокращение от названия рентгеновского спектрометра Marshall Grazing Incidence) — изучение светила в рентгеновском диапазоне, что должно помочь гелиофизикам понять, почему отдельные участки солнечной короны так раскалены.

Корона (атмосфера) Солнца в целом намного горячее — миллион градусов, чем его поверхность — 5 500 °C. Некоторые же её области нагреты ещё сильнее — до 2,8 миллиона градусов.

"У нас есть активные области на Солнце, и эти области очень горячие — намного горячее, чем даже остальная часть короны. Существует большой вопрос — как эти области нагреваются? Мы ранее определили, что это может быть связано с тем, как часто высвобождается энергия. Рентгеновские лучи особенно чувствительны к этой частоте, и поэтому мы построили прибор, чтобы смотреть на рентгеновские спектры и анализировать данные", — пояснил заместитель руководителя команды учёных миссии Патрик Чампей.

Именно в этих местах Солнце извергает потоки плазмы и мощнейшего излучения, которые портят жизнь землянам, нарушая радиосвязь и сталкивая спутники с орбиты. "Узнать больше об этих солнечных событиях и научиться предсказывать их — это то, что нам нужно, чтобы жить в добрососедстве с нашим Солнцем", — уверена гелиофизик Эми Уайнбаргер, возглавляющая команду.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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