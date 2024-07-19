Почему в розетках не 220, а 230 вольт, и как это выдерживает техника

Эксперт объяснил повышение напряжения в российских электросетях до 230 В

2:13 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Мало кто знает, но в розетке давно должно быть не 220, а 230 вольт. Перевод российских электросетей на общеевропейский стандарт начался с 1992 года. Правда, он несколько затянулся — к 2003 году напряжение везде должно было повыситься до 230 вольт, но даже ныне действующий ГОСТ 29322-2014 в порядке исключения допускает 220.

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Зачем вообще потребовалось это повышение, Pravda.Ru узнала у независимого международного эксперта рынка ресурсов и энергетики Владимира Демидова.

"Основная причина — экономическая. Это работа трансформаторных станций, при таком напряжении требуются трансформаторы меньшего объёма. Это, соответственно, ниже издержки при капитальных затратах, при строительстве станций. Это ниже затраты при обслуживании. И поэтому это просто более выгодно не столько генерирующим компаниям, сколько передающим", — объяснил он.

Изначально ведающая стандартами Международная электротехническая комиссия планировала дальнейшее увеличение сетевого напряжения до 250 вольт, но специалист усомнился в целесообразности такого решения. "Честно скажу, я не вижу причин для этого. Я не могу вспомнить, чтобы и в мире у кого-то были существенно более высокие напряжения. Это наиболее оптимальное напряжение для металлов и оборудования", — заявил собеседник издания.

По его мнению, для техники и приборов такое повышение не опасно. "Большинство приборов, которые выпущены в Советском Союзе, Российской Федерации, практически все выдерживают достаточно большие колебания. К сожалению, западное оборудование и китайское более восприимчиво к таким колебаниям, потому что они сделаны с меньшим запасом по металлу, с меньшим запасом по содержанию элементов металла и так далее. Поэтому как бы это банально ни было, но старое доброе оборудование намного лучше выносит все эти проблемы", — заключил Владимир Демидов.