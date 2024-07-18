Метеоролог объяснил, когда в Москву придёт похолодание: конец изнурительной жары

Синоптик Ильин рассказала, когда похолодает в Москве

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин объяснил, когда москвичи смогут отдохнуть от изнурительной жары.

Фото: Mos.ru by Юрий Иванко, PDM

Метеоролог рассказал, что 19 июля в Москве установится переменная облачность с кратковременными осадками в виде ливней. Температура воздуха в столице будет колебаться в диапазоне 25-27 градусов в дневные часы.

Ранее британские учёные установили, как качество заварки чая зависит от погодных условий.

"В субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, местами с кратковременным дождем. В субботу ещё возможны отдельные грозовые очаги", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Специалист спрогнозировал, что следующая неделя начнётся тоже с небольших дождей.