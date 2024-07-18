Метеоролог объяснил, когда в Москву придёт похолодание: конец изнурительной жары

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин объяснил, когда москвичи смогут отдохнуть от изнурительной жары.
Метеоролог рассказал, что 19 июля в Москве установится переменная облачность с кратковременными осадками в виде ливней. Температура воздуха в столице будет колебаться в диапазоне 25-27 градусов в дневные часы.
Ранее британские учёные установили, как качество заварки чая зависит от погодных условий.
"В субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, местами с кратковременным дождем. В субботу ещё возможны отдельные грозовые очаги", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
Специалист спрогнозировал, что следующая неделя начнётся тоже с небольших дождей.
Этот рецепт малосольных огурцов без рассола прост и быстр в приготовлении. Огурцы получаются невероятно ароматными и хрустящими.