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Российские ученые открыли секрет вечной молодости: уникальный метод контроля старения

В России предложен новый способ замедления старения

1:09
Наука

Эксперты из разных стран продолжают искать эффективные методы замедления старения. Российские ученые из Научного центра инновационных лекарственных средств (НЦИЛС) предложили свой подход к решению этой проблемы, сосредоточившись на контроле уровня метилглиоксаля — одного из факторов, влияющих на старение.

В России предложен новый способ замедления старения
Фото: Freepik by Ads, CC0

Специалисты Волгоградского государственного медицинского университета обсудили перспективы этого открытия, которое может стать значительным шагом в профилактике серьезных заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые патологии и нейродегенеративные расстройства, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Исследователи из НЦИЛС продолжают изучать механизмы регенерации межклеточного вещества и поддержания уровня коллагена, что играет ключевую роль в функционировании клеток и тканей.

В ходе своих исследований российские ученые также обнаружили новые молекулы, которые могут стать потенциальными лекарствами для продления молодости. Эффективность этих новых средств была успешно подтверждена в экспериментах на животных.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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