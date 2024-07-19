Российские ученые открыли секрет вечной молодости: уникальный метод контроля старения

В России предложен новый способ замедления старения

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Эксперты из разных стран продолжают искать эффективные методы замедления старения. Российские ученые из Научного центра инновационных лекарственных средств (НЦИЛС) предложили свой подход к решению этой проблемы, сосредоточившись на контроле уровня метилглиоксаля — одного из факторов, влияющих на старение.

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Специалисты Волгоградского государственного медицинского университета обсудили перспективы этого открытия, которое может стать значительным шагом в профилактике серьезных заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые патологии и нейродегенеративные расстройства, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Исследователи из НЦИЛС продолжают изучать механизмы регенерации межклеточного вещества и поддержания уровня коллагена, что играет ключевую роль в функционировании клеток и тканей.

В ходе своих исследований российские ученые также обнаружили новые молекулы, которые могут стать потенциальными лекарствами для продления молодости. Эффективность этих новых средств была успешно подтверждена в экспериментах на животных.