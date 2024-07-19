Огромная пещера на Луне может стать нашим новым домом и спасти от экстремальных условий космоса

Nature: на Луне найдена пещера, способная защитить людей от суровых условий Луны

0:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные нашли доказательства существования пещеры на Луне, которая могла бы служить базой для проживания людей и обеспечивать защиту от суровых условий на поверхности. На публикацию в журнале Nature обратили внимание РИА Новости.

Фото: unsplash.com by Dean Hayton, PDM

"Считается, что яма в Море Спокойствия является перспективным местом для создания лунной базы. Она может служить укрытием от экстремальных условий на поверхности Луны и способствовать долгосрочному исследованию спутника человеком", — говорится в статье.

Обнаруженная пещера находится на глубине примерно 150 метров под поверхностью Луны. Её ширина составляет около 45 метров, а длина — около 77 метров.

Море Спокойствия находится на видимой стороне Луны и имеет размер около 880 км. Именно в этом регионе человек впервые ступил на лунную поверхность.