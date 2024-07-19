Великий поворот: как новые критерии изменят наше понимание планет

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Астрономы снова хотят изменить определение планеты

2:40
Наука

Астрономы предложили новое определение планеты, почти через два десятилетия после того, как последнее изменение привело к понижению статуса Плутона. Новое определение включает измеримые критерии, такие как масса планеты, однако Плутон останется карликовой планетой.

Астрономы снова хотят изменить определение планеты
Фото: Wikimedia Commons by Scooter20, PDM

В настоящее время Международный астрономический союз (МАС) определяет планету как небесное тело, которое: вращается вокруг Солнца, достаточно велико, чтобы принять округлую форму под действием гравитации, и очистило свою орбиту от более мелких объектов, кроме лун и спутников.

"Проблема была в том, что у вас было слово "планета", но не было его количественного определения", — сказал Бретт Глэдман из Университета Британской Колумбии, который предложил новое определение вместе с коллегами.

Их предложение опубликовано на arXiv и будет представлено на Генеральной ассамблее МАС в августе.

Глэдман отметил, что текущее определение имеет много проблем из-за отсутствия количественной точки отсчета. Например, у Земли и Юпитера есть астероиды, которые пересекают их орбиты, что ставит под сомнение критерий очищенной орбиты. Также текущее определение не учитывает экзопланеты — планеты, вращающиеся вокруг других звезд.

Жан-Люк Марго из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе добавил, что критерий округлости трудно наблюдать. Новое определение фокусируется на измеримой величине — массе объекта.

Для создания беспристрастной классификации ученые использовали метод неконтролируемой кластеризации, который успешно сгруппировал восемь планет Солнечной системы. Они утверждают, что способность очищать орбиту, известная как динамическое доминирование, может быть определена массой планеты.

Восемь планет Солнечной системы имеют массу, как минимум, на три порядка больше, чем у карликовых планет.

Масса небесного объекта более 1021 кг обычно приводит к его сферической форме из-за гравитации, что согласуется с текущим определением планеты, добавил Марго.

Глэдман отметил важность точной классификации и именования, так как это помогает людям понимать мир. Команда не ожидает консенсуса на Генеральной ассамблее, но надеется найти заинтересованных сторонников и продолжить обсуждение.

Предложение направлено на улучшение астрономических определений для научного сообщества и общественности, сказал Марго.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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