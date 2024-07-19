Удивительное открытие: как китайские ученые научились превращать дождь в электричество

Китайские ученые научились извлекать из дождя электрический ток

0:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские исследователи создали устройство, преобразующее энергию падающих капель дождя в электричество, как сообщает портал American Chemical Society.

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Ключевой компонент устройства — супергидрофобная пленка, изготовленная на основе магнитного материала. При попадании капель воды на эту пленку и последующем её восстановлении происходит деформация, генерирующая электрический ток.

По словам разработчиков, этот "дождевой" генератор способен обеспечивать работу различных электронных устройств, таких как светодиоды и вентиляторы, при постоянном воздействии капель воды.