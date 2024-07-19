Китайские исследователи создали устройство, преобразующее энергию падающих капель дождя в электричество, как сообщает портал American Chemical Society.
Ключевой компонент устройства — супергидрофобная пленка, изготовленная на основе магнитного материала. При попадании капель воды на эту пленку и последующем её восстановлении происходит деформация, генерирующая электрический ток.
По словам разработчиков, этот "дождевой" генератор способен обеспечивать работу различных электронных устройств, таких как светодиоды и вентиляторы, при постоянном воздействии капель воды.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.