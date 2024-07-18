Мир потерял 15% своей охлаждающей способности за 40 лет

GRL: с 1980 года охлаждающий эффект Арктики упал почти на четверть

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские ученые из Мичиганского университета выяснили, что Арктика потеряла около 25% своей способности охлаждать планету за последние 40 лет, а глобально этот показатель снизился на 15%. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Фото: Flickr by Jason Auch, CC BY 2.0

Исследование базировалось на данных спутниковых измерений облачности и отраженной солнечной радиации от морского льда Арктики и Антарктики в период с 1980 по 2023 год.

Выяснилось, что ледниковые шельфы на полюсах утратили примерно вдвое больше своей охлаждающей способности в процентном соотношении по сравнению с сокращением их физической площади за этот период.

Кроме уменьшения ледяного покрова, оставшийся лед также становится менее отражающим. Потепление и увеличение осадков создают более тонкий и влажный лед, а также больше талых озер, которые возвращают меньше солнечного излучения в космос. Этот эффект был наиболее заметен в Арктике, где морской лед стал менее отражающим в самые солнечные периоды года.