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Мир потерял 15% своей охлаждающей способности за 40 лет

GRL: с 1980 года охлаждающий эффект Арктики упал почти на четверть

1:15
Наука

Американские ученые из Мичиганского университета выяснили, что Арктика потеряла около 25% своей способности охлаждать планету за последние 40 лет, а глобально этот показатель снизился на 15%. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

GRL: с 1980 года охлаждающий эффект Арктики упал почти на четверть
Фото: Flickr by Jason Auch, CC BY 2.0

Исследование базировалось на данных спутниковых измерений облачности и отраженной солнечной радиации от морского льда Арктики и Антарктики в период с 1980 по 2023 год.

Выяснилось, что ледниковые шельфы на полюсах утратили примерно вдвое больше своей охлаждающей способности в процентном соотношении по сравнению с сокращением их физической площади за этот период.

Кроме уменьшения ледяного покрова, оставшийся лед также становится менее отражающим. Потепление и увеличение осадков создают более тонкий и влажный лед, а также больше талых озер, которые возвращают меньше солнечного излучения в космос. Этот эффект был наиболее заметен в Арктике, где морской лед стал менее отражающим в самые солнечные периоды года.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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