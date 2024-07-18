Секреты долголетия: как простые изменения в жизни могут защитить вас от рака навсегда

Онкологи перечислили 5 привычек, отказ от которых ведет к снижению риска рака

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно исследованию, 40% всех случаев рака можно было бы предотвратить, изменив образ жизни. Ученые проанализировали данные о 1,7 миллиона случаев опухолей у людей старше 30 лет и выявили ключевые факторы, снижающие риск различных видов рака. Результаты опубликованы в Cancer Journal for Clinicians.

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Одним из наиболее эффективных методов профилактики является вакцинация против вируса папилломы человека, которая позволяет предотвратить почти все случаи рака шейки матки. Регулярное использование солнцезащитных средств снижает риск меланомы до 92,2%.

Прекращение курения уменьшает вероятность рака легких и бронхов на 88,2%. Профилактика и лечение гепатитов B и C могут снизить риск рака печени до 74,87%.

Лечение инфекции Helicobacter pylori снижает риск рака желудка до 70,9%. Отказ от продуктов с высоким содержанием переработанного мяса и увеличение физической активности могут уменьшить риск колоректального рака на 54,2%.

Эти данные подчеркивают важность осведомленности о профилактике рака и того, как каждый человек может влиять на свое здоровье через осознанный выбор образа жизни.