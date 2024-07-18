Секреты долголетия: как простые изменения в жизни могут защитить вас от рака навсегда

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Онкологи перечислили 5 привычек, отказ от которых ведет к снижению риска рака

1:30
Наука

Согласно исследованию, 40% всех случаев рака можно было бы предотвратить, изменив образ жизни. Ученые проанализировали данные о 1,7 миллиона случаев опухолей у людей старше 30 лет и выявили ключевые факторы, снижающие риск различных видов рака. Результаты опубликованы в Cancer Journal for Clinicians.

Онкологи перечислили 5 привычек, отказ от которых ведет к снижению риска рака
Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Одним из наиболее эффективных методов профилактики является вакцинация против вируса папилломы человека, которая позволяет предотвратить почти все случаи рака шейки матки. Регулярное использование солнцезащитных средств снижает риск меланомы до 92,2%.

Прекращение курения уменьшает вероятность рака легких и бронхов на 88,2%. Профилактика и лечение гепатитов B и C могут снизить риск рака печени до 74,87%.

Лечение инфекции Helicobacter pylori снижает риск рака желудка до 70,9%. Отказ от продуктов с высоким содержанием переработанного мяса и увеличение физической активности могут уменьшить риск колоректального рака на 54,2%.

Эти данные подчеркивают важность осведомленности о профилактике рака и того, как каждый человек может влиять на свое здоровье через осознанный выбор образа жизни.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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