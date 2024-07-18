Археологическое расследование: что на самом деле убило жителей Помпей в 79 году н.э

FES: извержение в Помпеях сопровождалось разрушительным землетрясением

4:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Когда извержение Везувия в 79 году н. э. уничтожило Помпеи, двое мужчин укрылись в большом доме в центре города, ныне расположенного на территории современной Италии. Их судьба была предрешена, как и у других жителей, когда вулкан начал извергаться. Однако, в отличие от большинства жертв, которые задохнулись или сгорели от раскалённых газов и пепла, эти мужчины, похоже, погибли из-за землетрясения.

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Исследование комнаты в большом доме в Помпеях, проведённое по аналогии с криминалистической экспертизой, предоставило первое прямое доказательство того, что извержение сопровождалось землетрясениями и вызвало разрушения, похоронившие город.

"Это первый раз, когда я увидела такие впечатляющие микрораскопки конкретной комнаты", — говорит Кристина Киллгроув, биоархеолог из Университета Флориды, которая не участвовала в проекте. "Археологи тщательно исследовали каждый слой пепла и пемзы, чтобы точно воссоздать события, произошедшие в течение нескольких часов или даже минут".

Большинство учёных сходятся во мнении, что разрушение Помпей произошло в два этапа. Сначала город засыпало пемзой и пеплом, задушив многих жителей и обрушив крыши. Несколько часов спустя пирокластические потоки — массы горячего газа и пепла — накрыли город, убив всех оставшихся в живых.

Единственный известный рассказ очевидца катастрофы, написанный Плинием Младшим, описывал, как земля начала сильно трястись после начального извержения. Но явных признаков землетрясения в руинах города до недавнего времени не находили.

Новые доказательства, опубликованные в журнале Frontiers in Earth Science, получены в ходе раскопок двух комнат в центральном районе Помпей, известном как Инсула целомудренных любовников из-за фрески с изображением целующихся фигур.

Археологи, исследовав комнаты, сохранившиеся в вулканическом материале почти 2000 лет, обнаружили скелеты двух мужчин, погибших под обрушившейся стеной.

Команда археологов, геологов, антропологов и археосейсмологов подошла к расследованию как детективы. Они выяснили, что скелеты находились поверх слоя пемзы, проникшей в дом через окно, что указывает на то, что мужчины пережили начальную фазу извержения и укрылись в комнате. На скелетах не было признаков удушья или ожогов, характерных для пирокластических потоков. Зато у них были серьёзные травмы от сжатия, типичные для землетрясений.

"Мы собрали все части пазла вместе", — говорит Доменико Спэрайс, археолог из Национального института геофизики и вулканологии Италии и ведущий автор статьи.

Положение скелетов также подтверждает версию о гибели в результате землетрясения. Если бы они погибли от удушья, их тела были бы в более расслабленном положении.

Не было также признаков, что вулканическая активность вызвала обрушение стен. Дом оставался нетронутым, когда город засыпало пемзой, а ориентация и падение стен исключают разрушение от пирокластических потоков.

Все улики указывают на то, что землетрясение произошло после начальной фазы извержения, но до прихода пирокластических потоков. Оно разрушило здания, которые могли быть ослаблены предыдущими землетрясениями.

Это землетрясение, вероятно, повлияло на действия жителей, переживших начальное разрушение.

"Во время толчков многие пытались покинуть убежища", — говорит Спэрайс. "Но они, вероятно, погибли от быстрого прихода пирокластических потоков. Спасительного выбора не было".

Киллгроув утверждает, что будущие раскопки в Помпеях должны использовать такой же тщательный и детализированный анализ, как в новом исследовании.

"Эти места невозобновимы, — говорит она. — Важно документировать всё, что возможно, поскольку этот контекст больше никогда не будет существовать. У нас не будет второй Помпеи".