Сокровища древних сарматов: археологи сделали ошеломляющее открытие

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Археологи обнаружили наконечник пояса первых веков нашей эры

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Наука

Во время раскопок возле деревни Барыбинки, группа археологов обнаружила наконечник пояса. Ранее на этом месте были найдены женские украшения, относящиеся к среднесарматской культуре.

Археологи обнаружили наконечник пояса первых веков нашей эры
Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0

Уцелевшая часть наконечника украшена сарматским знаком, известным как тагма. Этот тип изделий был популярен в первые века нашей эры. Ученые выяснили, что украшение крепилось кожаной заклепкой к поясу.

Чтобы определить происхождение найденных артефактов, археологи решили провести дополнительные раскопки в лесном массиве Щегловской засеки, где был обнаружен наконечник.

Найденный клад будет представлен на выставке, которая пройдет в Тульском музейном квартале в конце 2024 года. Результаты исследования будут опубликованы позже.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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