Сокровища древних сарматов: археологи сделали ошеломляющее открытие

Археологи обнаружили наконечник пояса первых веков нашей эры

0:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Во время раскопок возле деревни Барыбинки, группа археологов обнаружила наконечник пояса. Ранее на этом месте были найдены женские украшения, относящиеся к среднесарматской культуре.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0

Уцелевшая часть наконечника украшена сарматским знаком, известным как тагма. Этот тип изделий был популярен в первые века нашей эры. Ученые выяснили, что украшение крепилось кожаной заклепкой к поясу.

Чтобы определить происхождение найденных артефактов, археологи решили провести дополнительные раскопки в лесном массиве Щегловской засеки, где был обнаружен наконечник.

Найденный клад будет представлен на выставке, которая пройдет в Тульском музейном квартале в конце 2024 года. Результаты исследования будут опубликованы позже.