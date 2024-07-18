Сокровища древних сарматов: археологи сделали ошеломляющее открытие

Во время раскопок возле деревни Барыбинки, группа археологов обнаружила наконечник пояса. Ранее на этом месте были найдены женские украшения, относящиеся к среднесарматской культуре.
Уцелевшая часть наконечника украшена сарматским знаком, известным как тагма. Этот тип изделий был популярен в первые века нашей эры. Ученые выяснили, что украшение крепилось кожаной заклепкой к поясу.
Чтобы определить происхождение найденных артефактов, археологи решили провести дополнительные раскопки в лесном массиве Щегловской засеки, где был обнаружен наконечник.
Найденный клад будет представлен на выставке, которая пройдет в Тульском музейном квартале в конце 2024 года. Результаты исследования будут опубликованы позже.
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