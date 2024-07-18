В России разработали ИИ, предсказывающий засухи на год вперед

EMS: создана нейросеть для климатических прогнозов по геопространственным данным

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские ученые из Сколковского института науки и технологий (Сколтех) совместно с коллегами из Сбера разработали модель на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая способна предсказывать наступление засухи за период от нескольких месяцев до года. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Environmental Modelling & Software (EMS).

Фото: unsplash.com by Bervan Ince, PDM

Для обучения алгоритмов команда использовала общедоступные ежемесячные климатические и геопространственные данные.

ИИ был протестирован на данных из пяти регионов, представляющих разные континенты и климатические зоны: Польша, штат Миссури в США, штат Гояс в Бразилии, индийский штат Мадхья-Прадеш и север Казахстана.

"Тесты показали, что модификация модели EarthFormer является лучшей для среднесрочных прогнозов, тогда как модифицированная версия модели ConvLSTM дала наилучшие результаты для долгосрочных прогнозов. Модель обеспечивает высокое качество прогнозирования для различных климатических зон. Благодаря надежным методам ИИ, использованным в работе, это качество останется высоким в течение следующих 10 лет", — сообщили в Сколтехе.