В России разработали ИИ, предсказывающий засухи на год вперед

Российские ученые из Сколковского института науки и технологий (Сколтех) совместно с коллегами из Сбера разработали модель на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая способна предсказывать наступление засухи за период от нескольких месяцев до года. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Environmental Modelling & Software (EMS).
Для обучения алгоритмов команда использовала общедоступные ежемесячные климатические и геопространственные данные.
ИИ был протестирован на данных из пяти регионов, представляющих разные континенты и климатические зоны: Польша, штат Миссури в США, штат Гояс в Бразилии, индийский штат Мадхья-Прадеш и север Казахстана.
"Тесты показали, что модификация модели EarthFormer является лучшей для среднесрочных прогнозов, тогда как модифицированная версия модели ConvLSTM дала наилучшие результаты для долгосрочных прогнозов. Модель обеспечивает высокое качество прогнозирования для различных климатических зон. Благодаря надежным методам ИИ, использованным в работе, это качество останется высоким в течение следующих 10 лет", — сообщили в Сколтехе.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.