Ученые выявили новый тип потери памяти

ВrainCom: скопления белка TDP-43 в мозге могут быть причиной проблем с памятью

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из клиники Майо обнаружили новый вид потери памяти, не связанный с болезнью Альцгеймера. Эта патология развивается из-за накопления в мозге белка TDP-43. Результаты исследования были опубликованы в журнале Brain Communications (BrainCom).

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В исследовании участвовали 200 человек, чьи данные о здоровье хранились в базах данных клиники Майо и крупных научно-исследовательских проектов. Все участники проявляли когнитивные нарушения, схожие с симптомами болезни Альцгеймера. Однако результаты МРТ мозга и отсутствие биомаркеров болезни Альцгеймера в крови указывали на отсутствие этого заболевания.

Чтобы точно определить причину потери памяти, ученые сосредоточили свое внимание на изучении белка TDP-43. Они обнаружили, что накопление этого белка в лимбической системе мозга (включающей базальный отдел височной доли, средний мозг, некоторые ядра и отделы коры) может приводить к потере способности запоминать и обрабатывать информацию.

Это заболевание, вызванное накоплением TDP-43, было названо амнестическим нейродегенеративным синдромом с преобладанием лимбической системы. По словам ученых, оно прогрессирует медленнее, чем болезнь Альцгеймера, и лучше поддается лечению.

Исследователи отметили, что их открытие расширяет понимание причин деменции. Они надеются, что результаты исследования в будущем улучшат диагностику и лечение проблем с памятью.