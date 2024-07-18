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Исчезновение короля: что случилось с мистером Бернсом, знаменитой белой акулой Северной Калифорнии

SFS: исчезновение белой акулы вызывает тревогу у ученых

1:09
Наука

Король больших белых акул Северной Калифорнии, известный как мистер Бернс, исчез из своего обычного места обитания на мысе Томалес более 16 лет назад, что вызывает серьёзные опасения за его здоровье и благополучие.

SFS: исчезновение белой акулы вызывает тревогу у ученых
Фото: flickr.com by Steve Garner, CC BY 2.0

Достигая 17 футов в длину, мистер Бернс стал культовым морским обитателем у побережья Северной Калифорнии, привлекая внимание и восхищение учёных. Однако в последние годы его местонахождение остаётся неопределённым, что вызывает беспокойство среди специалистов.

Пол Канива из Калифорнийского проекта "Белая акула" выражает обеспокоенность по поводу отсутствия мистера Бернса. Обычно его появление было предсказуемо, но недавнее исчезновение акулы вызывает тревогу среди исследователей.

Среди возможных причин исчезновения мистера Бернса рассматриваются изменения его привычных маршрутов из-за сокращения популяции акул в этом регионе, а также травмы, полученные в результате незаконной охоты, которая по-прежнему является проблемой у мексиканского побережья.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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