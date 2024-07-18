Ученые нашли на раскаленной Венере биомаркеры жизни

The Guardian: в атмосфере Венеры есть органические газы — фосфин и аммиак

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Британские астрономы объявили о находке на Венере двух газов, которые могут быть продуктом жизнедеятельности бактерий. Это открытие может свидетельствовать о наличии жизни в атмосфере самой горячей планеты Солнечной системы, сообщает газета The Guardian.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

Результаты исследований были представлены на национальном научном совещании в Университете Халла 17 июля. Ученые привели доказательства присутствия фосфина на Венере.

На Земле фосфин вырабатывается микробами в условиях нехватки кислорода, например, в кишечниках некоторых животных и птиц. Другие источники, такие как вулканическая активность, обычно настолько неэффективны, что на каменистых планетах фосфин считается признаком жизни.

Другая исследовательская группа сообщила о предварительном обнаружении аммиака, который на Земле в основном образуется в результате биологической активности и промышленных процессов. Присутствие аммиака на Венере не может быть объяснено известными атмосферными или геологическими процессами.

Специалисты подчеркнули, что поверхность Венеры нагревается до 450°C, атмосферное давление в 90 раз превышает земное, и на планете идут кислотные дожди. Однако на высоте 50 километров над поверхностью температура и давление приближаются к земным условиям, что делает облака Венеры потенциально пригодными для выживания стойких микробов.

Астрономы отметили, что наличие этих газов на Венере пока не является убедительным доказательством существования жизни, однако внушает исследователям оптимизм в поисках внеземных организмов.