Специалист по информационной безопасности сравнил работу без антивируса на Windows, Linux и macOS

Эксперт по IT-безопасности Артимович признал обязательным использование антивируса

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Включённый по умолчанию в состав операционной системы Windows Defender наводит на мысль об отказе от стороннего антивируса. Pravda.Ru попросила известного специалиста по информационной безопасности Дмитрия Артимовича оценить необходимость антивирусного пакета, ресурсоёмкого и чаще всего платного, при наличии встроенной защиты.

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Без антивируса не обойтись, уверен Артимович. "Потому что Microsoft начал писать антивирусы значительно позже всех, у них меньше в этом опыта и их этот Defender, как он называется, хуже остальных антивирусов — банально по тестам. То есть обычно малварь какая-нибудь, какой-нибудь троян, вирусня пробивает Defender намного легче, чем какой-нибудь нормальный старый продукт на рынке", — объяснил он.

По словам эксперта, под другие операционные системы пишут меньше вирусов, но это не значит, что они безопаснее. "В принципе, что macOS, что Windows — обе дырявые. Тут даже нельзя сказать, что у кого-то меньше ошибок. Просто под macOS действительно меньше пишут, но, скажем, под неё пишут такие опасные штуки, которые ваши банковские счета воруют, доступы к онлайн-банкам. Поэтому желательно чем-нибудь пользоваться", — заключил он.