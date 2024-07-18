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Открыто недостающее звено в круговороте фосфора в природе, превращающее его в источник жизни — железо

В США открыли абиотический путь перехода фосфора в неорганическую форму

3:03
Наука

Оксид железа может переводить фосфор в почве в неорганическую форму, установили Северо-Западного университета в Иллинойсе. Они рассказали о своём открытии в журнале Nature Communications.

В США открыли абиотический путь перехода фосфора в неорганическую форму
Фото: Freepik by freepik, PDM

Фосфор — критически важный питательный элемент для роста растений. Он в изобилии содержится в почвах в виде РНК, ДНК и прочей органики из останков растительности и микробов. Но растения способны усваивать этот элемент только в неорганической форме, что вынуждает сельхозпроизводителей вносить минеральные удобрения.

Единственно возможным способом перевода фосфора в доступный вид до сих пор считался биотический. В органических молекулах фосфор связан с углеродом мостиком атома кислорода, который могут разорвать только ферменты.

Апатиты, из которых делают фосфорные удобрения — конечный ресурс. Их запасы полностью исчерпаются через 50-200 лет. Поэтому так важно найти природный путь трансформации фосфора, объясняет доцент кафедры экологической инженерии в Школе инженерии Маккормика Северо-Западного университета Людмила Аристильде, руководившая исследованием. "Мы обнаружили, что минералы играют важную и ранее неизвестную роль в этом процессе", — сказала она.

В экспериментах с почвами и отложениями у учёных не сошлись результаты реакций с расчётами — часть фосфора будто пропала. Они просветили образцы рентгеном на Стэнфордском источнике синхротронного излучения.

"О чудо, мы обнаружили, что фосфор прилип к поверхности оксида железа, — восклицает Аристильде. — По сути, минералы могут перерабатывать фосфор из молекул ДНК и РНК. Но не весь органический фосфор высвобождается в раствор, потому что он прилипает к поверхности. Рентгеновский метод позволил нам обнаружить, что большая часть вновь образованного неорганического фосфора была связана с оксидами железа".

Оказалось, оксид железа в роли катализатора превращения фосфора работает ничуть не хуже ферментов. "Мы не ожидали, что показатели будут настолько сопоставимы с показателями почвенных ферментов", — признаётся Аристильде.

"Это меняет наше представление о том, как перерабатывается фосфор", — резюмирует она.

Открытие не только расширяет представления о круговороте фосфора на Земле, но и помогает больше узнать о соседних планетах.

"Марс красный, потому что он полон оксидов железа. Если там обнаружен неорганический фосфор, возникает вопрос: "Может ли этот фосфор иметь органическое происхождение?" — заметила учёная.

Ранее была открыта роль железа как источника пребиотического фосфора, необходимого для зарождения жизни на Земле — до этого предполагалось, что он занесён из космоса или образовался в результате ударов молний.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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