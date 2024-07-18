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Татуировки, логотипы и песни про котов: для чего россияне чаще всего используют нейросети

Яндекс: россияне используют ИИ для развлечения и рабочих задач

Наука » Технологии

Россияне прибегают к помощи нейросетей как для развлечений, так и для решения рабочих задач. К таким выводам пришли аналитики "Яндекса" в ходе исследования. Они выяснили, какие тексты и изображения чаще всего создаются пользователями нейросетей YandexGPT и YandexART. Результаты представлены в сервисе Нейростат.

Яндекс: россияне используют ИИ для развлечения и рабочих задач
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Какие тексты чаще всего генерируют с помощью нейросетей

Наиболее распространённые типы развлекательных текстов, создаваемых с помощью YandexGPT, включают сказки, истории, стихотворения, тексты песен и поздравления. Истории часто пишутся про мальчиков, девочек, котов, собак и девушек, а песни — про любовь, дни рождения, котов, мам и девочек.

Нейросеть также часто используется для придумывания имён для персонажей или животных и рифм к словам. Её просят написать посты для социальных сетей, анекдоты и сценарии для игр.

YandexGPT также применяется для рабочих задач, таких как составление описаний товаров. Самые популярные объекты для описания — квартиры, платья и букеты. Пользователи также используют YandexGPT для генерации названий брендов и рекламных объявлений, особенно для кафе, ресторанов, кофеен, строительных компаний и салонов красоты.

Какие изображения создают с помощью нейросетей

Чаще всего пользователи просят YandexART нарисовать людей. Немного реже — котов, кошек и котят. Интересы пользователей разных возрастов различаются: молодёжь до 25 лет чаще генерирует персонажей из вымышленных миров, таких как демоны и эльфийки, тогда как старшее поколение предпочитает цветы.

Пользователи также указывают конкретные типы изображений, которые они хотят создать. Наиболее популярные среди них — логотипы, иконки, фоны, схемы и аватарки. Логотипы чаще всего создаются для компаний, телеграм-каналов и сайтов, а фоны — для презентаций, карточек товаров и сайтов.

Нейросеть также помогает находить идеи для творчества: пользователи создают открытки, эскизы татуировок, плакаты, мемы и карты таро. Татуировки чаще всего заказывают с изображением дракона, девушки или змеи, а открытки — с цветами, небом и тортом.

Согласно данным Нейростата за июнь 2024 года, 63% россиян знают о нейросетях с текстовыми функциями, а доля их пользователей выросла до 33%. О нейросетях для генерации изображений знают 77% опрошенных, а пользуются ими 28%.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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