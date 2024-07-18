В NASA объяснили выбор SpaceX для сброса МКС в океан

В NASA рассказали подробности контролируемого схода МКС с орбиты

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

SpaceX сделает буксир для сведения Международной космической станции с орбиты на основе космического корабля Dragon, сообщила Дана Вайгель, менеджер программы МКС из NASA.

Фото: flickr.com by NASA/Roscosmos

По её словам, процесс контролируемого падения займёт 12-18 месяцев.

"Мы оставим экипаж на борту как можно дольше для поддержания станции и её работоспособности", — пояснила представительница агентства на брифинге в среду.

По плану, астронавты должны покинуть МКС примерно за полгода до её падения, когда она будет на высоте около 220 км (сейчас порядка 400 км).

Ранее NASA выбрала SpaceX в качестве поставщика услуг по контролируемому спуску МКС по завершении её эксплуатации в 2030 году. За 843 миллиона долларов компания построит буксир на основе космического корабля Dragon, расходы на его запуск в эту сумму не входят.

Корабль для сведения МКС с орбиты