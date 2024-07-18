Учёные изобрели прибор для чтения мыслей — "миелофон" уже испытан

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Созданный в Израиле речевой интерфейс мозг-компьютер уже различает два слога

2:22
Наука

Израильские учёные изобрели нейропротез — речевой интерфейс мозг-компьютер, который позволяет общаться телепатически, сообщило агентство JNS.

Созданный в Израиле речевой интерфейс мозг-компьютер уже различает два слога
Фото: commons.wikimedia.org by Baburov, CC BY-SA 4.0

Устройство уже испытали на добровольце с эпилепсией, рассказали во вторник исследователи из Тель-Авивского университета и Тель-Авивского медицинского центра имени Сураски (больница Ихилов). Результаты новаторского исследования опубликованы в престижном журнале Neurosurgery.

Пациент представлял, что произносит один из двух слогов, а электроды, имплантированные в его мозг, передавали электрические сигналы на компьютер, который озвучивал то, что думал испытуемый.

"В этом эксперименте нам впервые в истории удалось связать части речи с активностью отдельных клеток в различных областях мозга", — пояснил доктор Ариэль Танкус из Школы медицинских наук и здравоохранения Тель-Авивского университета и Тель-Авивского медицинского центра имени Сураски.

"Это позволило нам различать электрические сигналы, представляющие звуки /а/ и /е/. На данный момент наше исследование охватывает два структурных элемента речи, два слога. Конечно, наша цель — получить полную речь, но даже два разных слога могут позволить полностью парализованному человеку подавать сигналы "да" и "нет", — сказал он.

Работает "миелофон" следующим образом. Пациент сначала произносил вслух звуки [а] и [е], записывалась активность отдельных областей коры его головного мозга. Исследователи расшифровали при помощи алгоритмов машинного обучения, какие нейроны отвечают за намерение произнести тот или иной слог. Затем подопытного попросили повторить "выступление", но уже про себя.

"Наше исследование является значительным шагом на пути к разработке интерфейса "мозг-компьютер", который может заменить пути управления мозгом для воспроизведения речи, позволяя полностью парализованным людям снова добровольно общаться с окружающим миром", — заметил Танкус.

По словам исследователей, результаты исследования дают надежду тем, кто не может говорить из-за таких заболеваний, как боковой амиотрофический склероз, инсульт ствола мозга или черепно-мозговая травма.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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