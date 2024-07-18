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Раскрыт неожиданный способ сушки смартфона от влаги

IT-специалист Ситнов: для сушки смартфона запустите на нём тесты производительности

1:17
Наука » Технологии

IT-специалист Кирилл Ситнов подсказал читателям NewsInfo.Ru неожиданный способ сушки смартфона от влаги при её незначительном количестве — например, если образовался конденсат и запотела камера.

IT-специалист Ситнов: для сушки смартфона запустите на нём тесты производительности
Фото: Flickr by Steven Depolo, CC BY 2.0

Нужно открыть по максимуму все отверстия (поскольку современные модели неразборные — хотя бы вынуть лоток сим-карты) и запустить какое-нибудь ресурсоёмкое приложение.

"Самое оптимальное — есть всякие приложения для проверки производительности смартфона. Можно запустить какой-нибудь тест на часок-полтора, где будут запускаться тесты на графику, на процессор. Он сам будет нагреваться изнутри, и, в принципе, лишняя влага будет испаряться", — посоветовал собеседник издания.

"Но это только в том случае, когда мы говорим о влаге незначительной, например сырость, которая обычно отражается в запотевании камеры", — подчеркнул он.

"Но если вдруг именно телефон был в воду уронен, то тут уже единственный вариант — это высушить внешними источниками и его выключить, чтобы никакой лишней коррозии не происходило. А то из-за влаги, если там ещё постоянно электричество идет, коррозия металла происходит быстрее", — заключил Ситнов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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