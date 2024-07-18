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Оценён риск нашествия медуз в Москве и Подмосковье из-за жары

Профессор Садчиков исключил появление медуз в Москве и Подмосковье

1:28
Наука » Экология » Природа

Крым переживает нашествие медуз. Тем временем специалисты пугают: при продолжении жары в центральной России тоже возможно появление этих типично морских обитателей.

Профессор Садчиков исключил появление медуз в Москве и Подмосковье
Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

"При повышении температуры воды в водоёмах Москвы от 26 градусов и более появление плавающих медуз вполне возможно", — предупредила заместитель гендиректора Центра океанографии и морской биологии "Москвариум" Ирина Мейнцер.

"Скорее всего, нет. Потому что это очень редкое явление", — не согласен профессор кафедры гидробиологии МГУ им. М. В. Ломоносова Анатолий Садчиков.

"У меня есть приятели, которые работают и живут в Мордовии. Там они обнаружили медузу пресноводную, но она встречается крайне редко, — объяснил он Pravda.Ru. — В Москве, в Подмосковье можно сказать, что медуз нет".

Если вам всё же попадётся медуза — не пугайтесь.

"Я в Черном море корнерот, вот эту огромную медузу, руками ловил, — признался профессор. — Есть, конечно, виды, вот на Дальнем Востоке — я правда не помню, как они называются, — у них стрекательные клетки и они защищаются ими. А вот в Чёрном море, к примеру — там же огромное количество медуз. Там биомасса вот этой медузы больше, чем биомасса других организмов, в частности, всех рыб, вместе взятых. Но я их руками брал".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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