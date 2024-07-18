Как глобальное потепление меняет время: неожиданный эффект на вращение Земли

PNAS: ученые рассказали, чем грозит человечеству изменение климата

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи установили связь между изменением климата и увеличением продолжительности дня на Земле. Этот эффект обусловлен таянием ледников и полярных ледяных щитов из-за глобального потепления.

Фото: commons.wikimedia.org by Искандер Мамашаев, CC BY 4.0

Процесс выглядит следующим образом: глобальное потепление вызывает таяние ледников, талая вода перемещается от полюсов к экватору, что изменяет распределение массы планеты и увеличивает её сплюснутость.

Это приводит к замедлению вращения Земли, что, в свою очередь, удлиняет продолжительность дня. Анализ данных с 1900 по 2100 год, основанный на наблюдениях и климатических моделях, показал, что в XX веке продолжительность дня увеличилась на 0,3-1 миллисекунды. В последние два десятилетия сутки стали длиннее на 1,33 миллисекунды.

Хотя эти изменения кажутся незначительными, они могут повлиять на точность вычислительных систем, таких как GPS. Учёные прогнозируют, что если текущие темпы изменения климата сохранятся, продолжительность дня может увеличиться на 2,4 миллисекунды за столетие.

Это исследование подчеркивает значимость воздействия человеческой деятельности на планету, демонстрируя, как выбросы парниковых газов могут изменить даже такие фундаментальные параметры, как скорость вращения Земли.