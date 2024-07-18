Неожиданный враг вашего интеллекта: как лесные пожары влияют на мозг

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IJPH: лесные пожары могут ухудшить когнитивное здоровье

4:29
Наука

С ростом частоты и интенсивности лесных пожаров из-за изменения климата, их воздействие выходит за рамки ухудшения окружающей среды и экономических убытков. Недавнее исследование, опубликованное в International Journal of Public Health, показало, что дым от лесных пожаров негативно влияет на когнитивное здоровье, снижая математические и языковые навыки.

IJPH: лесные пожары могут ухудшить когнитивное здоровье
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Хотя физические последствия лесных пожаров, такие как респираторные и сердечно-сосудистые проблемы, хорошо известны, когнитивные эффекты изучены недостаточно. Поскольку когнитивные способности важны для принятия решений и экономического развития, необходимо понимать, как окружающая среда может их ослабить.

Изучая когнитивные издержки лесных пожаров, исследователи стремились к более полному пониманию социально-экономических последствий климатических бедствий.

В своем исследовании ученые использовали данные China Family Panel Studies, сосредоточившись на лицах старше 10 лет, и провели тесты на когнитивные способности в 2014 и 2018 годах. Эти тесты включали словесные и математические оценки, стандартизированные для обеспечения сопоставимости.

Данные о лесных пожарах были получены со спутника VIIRS, который предоставил подробную информацию о местах и интенсивности пожаров.

Для выделения влияния лесных пожаров на когнитивное здоровье исследование использовало модель направления ветра, чтобы различить области, подверженные наветренным и ненаветренным пожарам. Это позволило контролировать такие факторы, как социально-экономические условия и другие загрязнители.

Сравнивая результаты тестов из областей, затронутых наветренными пожарами, с результатами из ненаветренных, исследование выявило конкретное влияние дыма лесных пожаров на когнитивные способности.

Исследователи также включили контрольные переменные, такие как метеорологические факторы и индивидуальные переменные, чтобы повысить надежность выводов.

Исследование выявило значительное негативное влияние лесных пожаров на когнитивные способности: каждые 10 дополнительных лесных пожаров снижали баллы по словесным и математическим тестам на 0,235 и 0,236 стандартных отклонений соответственно.

Особенно восприимчивыми к когнитивным последствиям оказались молодые люди. Для лиц моложе 50 лет каждые 10 дополнительных пожаров приводили к снижению на 0,325 стандартных отклонений в тестах на слова и на 0,461 в тестах по математике.

Это говорит о том, что молодые люди, проводящие больше времени на открытом воздухе, более уязвимы к неблагоприятным когнитивным последствиям лесных пожаров.

Исследование также рассмотрело роль социально-экономических факторов в смягчении воздействия пожаров на когнитивное здоровье. Люди с низкими расходами на защиту испытывали более серьезные когнитивные последствия: каждые 10 дополнительных лесных пожаров приводили к снижению на 0,712 и 1,008 стандартных отклонений в результатах тестов по словарному запасу и математике соответственно.

Анализ связи между воздействием лесных пожаров и уровнем загрязнения воздуха показал, что каждые 10 дополнительных пожаров увеличивали уровни PM2.5, PM10, AQI и NO2 на 19,5%, 21,1%, 14,7% и 22,2% соответственно. Эти загрязняющие вещества могут проникать в дыхательную систему, кровоток и достигать мозга, что влияет на когнитивные функции.

"Результаты показывают, что воздействие лесных пожаров значительно снижает когнитивные способности людей", — пишут исследователи. "Это подчеркивает серьезные последствия лесных пожаров для общественного здравоохранения и необходимость разработки эффективной политики и стратегий реагирования на стихийные бедствия для повышения устойчивости сообществ".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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